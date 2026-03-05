A- A+

SINGLE "Que Delícia é Viver": Animal Invisível lança single que antecipa álbum de estreia Faixa reúne Antônio Neves e Rodrigo Campos e apresenta o lado mais brasileiro do projeto liderado por Guri Assis Brasil

O projeto Animal Invisível lançou, nesta quinta (5), a faixa “Que Delícia é Viver”, terceiro single e porta de entrada do álbum de estreia do grupo, que será lançado em abril pelo selo nova-iorquino NuBlu Records.

A música conta com participações de dois nomes relevantes da cena contemporânea brasileira: Antônio Neves e Rodrigo Campos.



Com atmosfera luminosa e pulsação dançante, a composição revela uma face especialmente brasileira do trabalho idealizado pelo músico e produtor gaúcho Guri Assis Brasil.



A faixa combina referências do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo com elementos da música instrumental contemporânea, equilibrando leveza festiva e refinamento musical — traço presente em todo o disco.

Segundo Guri, a gravação da faixa aconteceu nos momentos finais do processo de produção do álbum.

“Essa foi uma das últimas faixas a serem produzidas e também a que reúne o maior número de músicos do disco. Talvez por isso ela tenha essa sensação tão viva e orgânica”, conta.



A bateria foi registrada no estúdio de Big Rabello, enquanto boa parte dos instrumentos foi gravada no estúdio caseiro do produtor. Já o quarteto de cordas foi captado em Campinas.



O músico destaca ainda que a canção ocupa um lugar singular dentro do repertório. “Ela é a música mais brasileira do repertório. Por isso escolhi usar cavaquinho e repique de mão, instrumentos que não aparecem no restante do disco.”



A decisão de posicionar a faixa como abertura do trabalho também carrega um significado simbólico. Em contraposição ao ambiente de incerteza e recolhimento vivido durante a pandemia, a música aposta em um tom de celebração e vitalidade.

“Ela é totalmente o oposto do que a maioria das pessoas estava sentindo naquele momento. É solar, alegre, carrega um fundo otimista. Quis que fosse o abre-alas justamente para mostrar que o disco não seria melancólico, apesar de tudo o que vivíamos”, explica o artista.

As participações especiais contribuem para ampliar o caráter híbrido da composição. Parceiro na criação da música, Antônio Neves trouxe para o arranjo referências da tradição carioca.

“Eu sempre digo que essa música poderia ser trilha sonora de um fim de tarde no Leme ou no Arpoador: chope gelado, roda de samba, conversa com os amigos. O Antônio trouxe exatamente esse clima através dos arranjos de sopros”, comenta Guri.

Já Rodrigo Campos adiciona à gravação a marca do samba paulistano com sua atuação no cavaquinho. “Ele tem uma levada única. Eu sabia que o jeito dele tocar ia dialogar perfeitamente com a música, criando esse encontro bonito entre Rio e São Paulo dentro da mesma faixa.”

O título da composição surgiu de uma expressão recorrente no cotidiano do próprio artista:

“‘Que delícia é viver’ era um jargão meu, que surgiu na boemia, nessas saideiras infinitas de bar. Para quem me conhece, essa frase me representa bastante. Ela traduz momentos simples, mas muito potentes, quando estou cercado de amigos, celebrando o estar junto”, finaliza.

A música antecipa o clima do disco homônimo do Animal Invisível, trabalho que marca a estreia do projeto e reforça a presença da música instrumental brasileira contemporânea no circuito internacional.

