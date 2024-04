A- A+

BBB 24 Que dia é a final do BBB? Veja até quando votar e premiação Davi, Isabelle e Matteus disputam a preferência do público na final do reality show, que acaba nesta semana

Está chegando o dia da grande final do Big Brother Brasil. O último episódio do reality show da TV Globo nesta terça-feira, dia 16, quando será anunciado o vencedor da disputa. Davi Brito, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral são os finalistas do programa, depois de pouco mais de três meses. O campeão vai poder levar uma bolada milionária para casa.

O valor total que o vencedor do BBB 24 leva para casa é o maior da história do reality show: R$ R$ 2,92 milhões. Nesta edição, o valor foi sendo revelado, aos poucos, ao longo da atração, que já dura 99 dias. A cada paredão, o participante eliminado girava uma roleta para estabelecer, por meio da sorte, em quantos reais a premiação iria aumentar.

No último domingo, Alane Dias foi a última participante eliminada a girar a roleta, saindo do programa com 51,11% dos votos. Na ocasião, o valor parou em R$ 500 mil. Com isso, o prêmio total passou de R$ 2,42 milhões para R$ 2,92 milhões.

A votação para decidir o campeão no gshow segue aberta até a exbição do programa ao vivo, na teça-feira.

Quem vai ganhar o BBB 24?

Na próxima terça-feira (16), será revelado ao público quem é o grande campeão do BBB 24. Os participantes Davi, Isabelle Nogueira e Matteus disputam o título de vencedor do programa. Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que um dos finalistas detém amplo favoritismo, com mais de 60% dos votos.

As pesquisas indicam que Davi será o grande campeão desta edição do BBB - Big Brother Brasil, com preferência do público entre 60% e 70%, considerando as diferenças entre as principais enquetes. Em segundo lugar, aparece Matteus, com porcentagem de votos entre 20% e 30%. Em terceiro lugar no pódio, surge Isabelle, que acumula entre 10% e 20% dos votos.

