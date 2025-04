"Que História É Essa, Porchat?", na 7ª temporada, mantém fôlego criativo e segue agradando

A- A+

Desde a estreia em 2019 no GNT, “Que História É Essa, Porchat?” conquistou um espaço confortável e merecido entre os programas de entretenimento mais carismáticos da tevê. A fórmula é simples, mas poderosa: reunir celebridades e gente normal para contar causos inusitados, engraçados ou absurdos.



Agora, na sétima temporada, que estreou neste mês de março, o talk show mantém o formato original praticamente intacto – e, neste caso, isso segue sendo uma vantagem.



A nova leva de episódios continua a ser exibida nas noites de terça-feira, às 21h45, no GNT. Sob o comando leve e extremamente espontâneo de Fabio Porchat, o programa aposta no improviso e no timing do próprio apresentador para extrair o melhor de cada história contada ali.



Mesmo quando o convidado não parece ter um talento natural para narrar sua história engraçada ou curiosa, Porchat compensa com humor, agilidade e presença de espírito. Ele é hoje um dos nomes mais fortes do humor brasileiro e domina com facilidade o ambiente de um talk show – algo que começou a desenvolver ainda em sua passagem pela Record, entre 2016 e 2018.



O grande diferencial do “Que História É Essa, Porchat?” está justamente na descontração que se estabelece entre os participantes e na maneira como o público é incluído na conversa. As pessoas na plateia, previamente selecionados para compartilharem suas histórias, são uma das grandes sacadas da equipe.



Com frequência, os relatos que eles trazem ao palco são tão ou mais interessantes que os dos famosos – e rendem reações hilárias tanto de Porchat quanto da plateia e das celebridades convidadas.



Boa parte do êxito do “Que História É Essa, Porchat?” se deve à forma como o programa se mantém conectado com o público. Trechos editados das histórias frequentemente viralizam nas redes sociais, ampliando o alcance do conteúdo para além da televisão.



Para 2025, a promessa é de que o programa saia do estúdio para visitar os lugares onde determinadas histórias aconteceram. Mas, ao que tudo indica, essa será uma dinâmica pontual, usada como um recurso especial e não como uma reformulação de formato. E a julgar pela estreia da temporada, que foi ao vivo e totalmente em estúdio, o programa não depende de nenhuma grande mudança para continuar funcionando.



A solidez do “Que História É Essa, Porchat?” é tanta que ele segue como um dos principais produtos do GNT e também figura na programação da própria Globo. Neste ano, a estreia no canal aberto está marcada para 23 de abril, na semana em que a Globo completa 60 anos.



É também a mesma semana em que o remake de “Vale Tudo” apresentará sua grande vilã, Odete Roitman, agora vivida por Debora Bloch. A escolha desse momento para o retorno do talk show à tevê aberta confirma o prestígio não só da produção, mas também de seu apresentador.



“Que História É Essa, Porchat?” - GNT. Episódios inéditos da sétima temporada às terças, 21h45. Estreia na Globo em 23 de abril

