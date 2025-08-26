A- A+

shows "Que homem cheiroso": web exalta policial "sem masculinidade frágil" que beijou Caetano Veloso Caetano estava dentro do carro na companhia da mulher, a empresária Paula Lavigne

Durante sua passagem pelo Distrito Federal, onde se apresentou no último sábado (23), Caetano Veloso foi surpreendido com um beijo. E o afago veio de quem menos poderia se esperar: um policial militar que, maravilhado com a presença do músico na sua frente, lhe beijou nas bochechas.

Caetano estava dentro do carro na companhia da mulher, a empresária Paula Lavigne, que, aliás, também ganhou os cumprimentos do policial. Ao beijar Caetano, o policial se rendeu: "Que homem cheiroso!"

O ato carinhoso do agente, registrado nas redes sociais do baiano, caiu nas graças das redes sociais. Foram muitos os elogios ao servidor, sobretudo por sua espontaneidade mas também pela atitude doce e carinhosa, pouco comum aos trejeitos normalmente sisudos dos militares em serviço. Veja o momento a seguir:

"Um policial militar, fardado, que não tem a masculinidade frágil. Uau, que maravilha. Há esperança pra humanidade. Seu PM, o senhor ganhou uma fã", escreveu uma usuária nas redes entre os comentários do vídeo. "Eu entendo o guarda 100%, também gostaria de dar um beijo no Caetano", disse outra. "Desses momentos que a gente vê e pensa: o Brasil presta", continuou uma terceira.

Postado nesta segunda-feira (25), o vídeo, que também tem outros registros de bastidores da passagem de Caetano pelo Distrito Federal, já tinha mais de 95 mil likes e mais de 3 mil comentários.

