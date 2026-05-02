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SHAKIRA EM COPACABANA Que horas começa o show da Shakira em Copacabana? Veja detalhes da apresentação Colombiana deve levar mais de 2 milhões de pessoas à Praia de Copacabana neste sábado (2), como prevê organização de evento

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O show de Shakira na Praia de Copacabana, neste sábado (2), já tem horário previsto para começar: entre 21h30 e 21h45. A apresentação integra o projeto Todo Mundo no Rio e deve reunir uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas na orla da Zona Sul carioca, como prevê a organização do evento. Na próxima sexta-feira (1º), à noite, deve acontece um ensaio geral com a popstar.

O palco foi montado em frente ao Copacabana Palace, repetindo o formato das edições anteriores, que tiveram shows de Madonna e Lady Gaga. A recomendação é que o público chegue com antecedência para evitar dificuldades de acesso e garantir um bom espaço na areia.

Horário Shakira

A seguir, confira os horários das atrações do evento Todo Mundo no Rio com Shakira, em Copacabana:

17h45: show de abertura com o DJ Vintage Culture;

19h: show de abertura com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show (o artista ainda será revelado oficialmente).

A entrada para o megashow será gratuita, inclusive nas áreas destinadas a convidados e patrocinadores, que funcionam apenas com convites. A organização estima que mais de 2 milhões de pessoas devem comparecer ao evento.

A própria cantora comentou a dimensão do espetáculo. “Copacabana promete ser o maior concerto da minha vida”, afirmou. “A expectativa é de 2,5 milhões de pessoas, meu Deus, uma loucura, só de pensar nisso, é surreal.”

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