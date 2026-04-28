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TODO MUNDO NO RIO

Que horas começa o show da Shakira em Copacabana?

Palco da cantora colombiana teve de ser ampliado para receber cenografia da turnê Las Mujeres Ya No Lloran

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Que horas começa o show da Shakira em Copacabana?Que horas começa o show da Shakira em Copacabana? - Foto: AFP

A cantora colombiana Shakira se apresenta neste sábado nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a organização do evento, a 'loba', deve iniciar a apresentação especial da turnê Las Mujeres Ya No Lloran (As mulheres não choram mais) por volta das 21h45.

A estrutura do palco para receber a artista foi ampliada para receber sua cenografia. De 1.345 metros quadrados passou para 1.500 m², superando os 812m² de Madonna e os 1.260 m² de Lady Gaga, última artista que pisou no palco do megaevento do "Todo Mundo no Rio" no ano passado.

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Os fãs da loba também poderão vê-la mais de pertinho esse ano, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros para frente. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de LED e ficará na altura de 2,20 metros da areia.

Ainda de acordo com a organização, 16 torres de som e vídeo serão espalhadas pela areia reproduzindo o show para os fãs que estiverem mais distantes do palco. Cada telão terá 45m². A expectativa é que cerca de 2 milhões de pessoas marquem presença nessa edição do "Todo Mundo no Rio".

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