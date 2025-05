Que horas será o show da Lady Gaga? Veja horário e como assistir ao vivo a apresentação da cantora

A- A+

Leia também

• Fãs de Lady Gaga acampam nas areias de Copacabana para ver show

• Show de Lady Gaga em Copacabana deve ter tempo firme e madrugada fria

• Lady Gaga e as bandeiras que inspiram fãs: LGBTQIA+, feminismo e autoaceitação

Lady Gaga finalmente voltará a se apresentar no Brasil na noite deste sábado (3), em um megashow nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A expectativa é tanta que, desde que a cantora chegou à capital fluminense, na terça-feira (29), fãs têm se aglomerado em frente ao Copacabana Palace, onde a diva pop está hospedada — a poucos metros do palco do evento.

Onde assistir ao vivo?

Logo depois da exibição do capítulo inédito de “Vale tudo”, a TV Globo irá transmitir o “Todo mundo no Rio com Lady Gaga”, sob comando de Ana Clara, Diego Martins, Kenya Sade, Guilherme Guedes e Laura Vicente. Já no Multishow e no Globoplay, a transmissão começa a partir das 21h15.

A transmissão do show tem direção de gênero de Joana Thimoteo, direção de transmissão de Pedro Secchin e produção de Valesca Campos. “Vamos levar para o Brasil uma experiência sensorial completa, que transborda o audiovisual. A nossa missão é traduzir para o público brasileiro, que não pode estar na praia de Copacabana, a sensação única de fazer parte desse megashow, nesse lugar lindo que é o Rio de Janeiro, através da nossa transmissão”, afirma Joana.

Que horas é o show da Lady Gaga?

Lady Gaga deve subir ao palco às 21h45 e o show está previsto para terminar à 0h15. Antes, o esquenta do público ficará a cargo de dois DJs, que vão se apresentar às 17h30 e às 19h30. O pós-show também vai seguir animado, com o terceiro DJ da noite tocando logo depois da diva pop.

Possível setlist do show da Lady Gaga no Rio

É possível ter uma ideia de como será o show com base nas últimas apresentações. Veja a seguir como tem sido a estrutura da turnê até o momento, a partir da setlist:



Ato I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker face

Ato II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The beast

Ato III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die with a smile

How bad do u want me

Ato IV: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Veja também