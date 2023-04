Que tal aproveitar sua viagem fazendo um cruzeiro no Rio Nilo?

A- A+

Se você está procurando por um destino de viagem que combine história, cultura e belezas naturais, sem dúvidas, o Egito é a sua resposta. E para realmente experimentar tudo o que o país tem a oferecer, um cruzeiro pelo lendário Rio Nilo é a escolha perfeita.

Afinal, o rio é cercado por algumas das mais incríveis maravilhas do Egito, incluindo pirâmides majestosas, templos históricos e tesouros culturais. Sem falar na chance que os cruzeiros Rio Nilo oferecem de explorar e desfrutar de alguns dos mais importantes locais históricos deste país que acolheu uma das mais incríveis civilizações da Antiguidade.

Então, se você está pronto para embarcar em uma aventura inesquecível, continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre fazer um cruzeiro no Rio Nilo e experimentar o melhor que o Egito tem a oferecer.

Cruzeiro no Rio Nilo: por que fazer um?

O cruzeiro no Rio Nilo é, inegavelmente, uma das experiências mais incríveis que se pode ter no Egito. Primeiro, porque o Nilo é considerado a fonte de vida do país, onde a própria civilização egípcia nasceu e, às margens do qual, floresceu. Ou seja, com seus 6.850 quilômetros de extensão, é considerado a espinha dorsal do país, além do segundo maior do mundo.

É por isso que um esse tipo de passeio é uma maneira única de explorar a história e a cultura da região. Só para ilustrar, o cruzeiro pelo Rio Nilo oferece vistas deslumbrantes da paisagem egípcia, com suas margens verdejantes e os vilarejos tradicionais.

Por isso, é uma oportunidade única de enriquecer sua viagem pelo Egito de uma perspectiva diferente e apreciar a beleza natural do país. “Ah, mas o Cruzeiro no Rio Nilo é caro”? Estamos falando de um roteiro que passa pelas principais cidades do Egito, viabilizando vistas privilegiadas da Costa.

Além disso, o passageiro desfruta de toda a comodidade a bordo, com opções de lazer, gastronomia e atividades extra, bem como acomodações de luxo. Por fim, há o fator da praticidade para visitar as atrações turísticas, uma vez que as visitas são organizadas pelas equipes do próprio navio, sempre na presença de um guia.

O que você vai ver em um Cruzeiro pelo Rio Nilo?

Como já mencionamos, ao longo do cruzeiro no Rio Nilo, você pode visitar alguns dos mais importantes templos e sítios arqueológicos do Egito. Por exemplo, o Templo de Karnak, o Templo de Luxor, o Vale dos Reis e o Templo de Edfu.

No próximo tópico, abordaremos as opções de Cruzeiro pelo Nilo, mas inicialmente, de Aswan a Luxor (e vice-versa), passando pelos monumentos entre ambas. Aliás, as duas foram escolhidas como portos desses passeios justamente por manter alguns dos principais sítios arqueológicos da terra dos faraós, além de estarem entre as cidades mais visitadas.

Em resumo, você visitará, entre outros pontos de interesse:

.Barragem de Aswan;

.Obelisco Inacabado;

.Templo de Philae;

.Templo de Sobek;

.Templo de Horus;

.Vale dos Reis;

.Templo da Rainha Hatshepsut;

.Colossos de Memnon;

.Templos de Karnak e Luxor.

Existem várias opções de cruzeiros no Rio Nilo, que variam de um ou dois dias até uma semana. Vale ressaltar que, nos roteiros, ingressos e traslados para os passeios são incluídos. As cidades e pontos a ver, certamente, dependerão do itinerário escolhido.

Dicas importantes para fazer o Cruzeiro

Diante da saída das duas cidades, sem dúvidas a pessoa pode se questionar sobre por onde começar. Não há muitas diferenças entre os dois itinerários, pois as paradas normalmente são feitas nos mesmos locais, compartilhando basicamente visitas nas atrações turísticas.

Contudo, pode haver diferença entre eles quantidade de dias. Falando nisso, qual a extensão ideal de um Cruzeiro pelo Nilo? Isso é importante sobretudo pelo ritmo das visitas, além de como elas serão estruturadas. O mais comum é embarcar nos cruzeiros de 5 dias e 4 noites, bem como 4 dias e 3 noites. Normalmente, o roteiro maior costuma sair de Luxor, uma cidade de maior potencial turístico.

E quando fazer o Cruzeiro? Embora haja saídas durante todo o ano, o ideal é optar pelos meses de outubro a abril, quando as temperaturas são mais amenas no sul do Egito. Ainda assim, recomenda-se vestir roupas frescas, devido ao calor.

Por outro lado, há que se ter atenção a roupas curtas, decotes e tecidos translúcidos, em respeito aos costumes e regras da religião muçulmana.

Em suma, um cruzeiro no Rio Nilo é uma maneira única e emocionante de explorar a história, a cultura e a paisagem do Egito. Sem dúvidas, uma viagem inesquecível que certamente deixará uma marca duradoura na memória de qualquer viajante.

