Que tal preparar um caldinho de jerimum delicioso para curtir o Carnaval?

De olho no rojão do Carnaval, a chef Bárbara Valença preparou uma base de caldinho bem democrática. Com jerimum, cúrcuma e gengibre, a bebida serve como aperitivo para revigorar e turbinar a imunidade dos foliões. Se preferir, basta servir o líquido com três diferentes acompanhamentos. Veja as dicas:

RECEITA

Base de caldinho de jerimum

(Por @chefbarbaravalenca | @barbossa.plural)

Ingredientes:

- 400g de jerimum cozido

- 150ml de leite de coco

- 1 colher de chá de cúrcuma

- 1 colher de chá de sal

- 250ml de caldo de cozimento do jerimum

- Pimenta-do-reino a gosto

- Brócolis, camarão e calabresa a gosto ( sugestão: 250g de acompanhamento para a quantidade

Preparo:

Com a ajuda de um processador ou liquidificador, misture todos os ingredientes até eles se tornarem um líquido homogêneo. Caso fique muito frio, é o possível esquentar por alguns minutos na panela. Finalize em copos de vidro individuais - guarnecidos com camarão, calabresa e brócolis (versão vegana).

