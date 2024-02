"Que tal ter roupa minha?": Narjara Turetta mantém bazar virtual com peças suas e de Gloria Pires

A- A+

Conhecida por interpretações em novelas na década de 1980, a atriz Narjara Turetta tem mantido um perfil no Instagram no qual vende roupas que usou em eventos e participações em programas de TV.



Em algumas descrições, a artista afirma que algumas peças foram usadas também por Glória Pires. Metade da arrecadação do bazar, segundo a atriz, é destinada para organizações não governamentais que acolhem animais abandonados nas ruas.

“Que tal ter uma roupa minha?”, pergunta em uma das publicações a artista paulista, cujos últimos papéis em novelas foram em “Jezabel” (2019), na TV Record, e “O outro lado do paraíso” (2017), da TV Globo.

— Eu me mudei há pouco tempo, foi feita uma limpa no meu guarda-roupa: me desapeguei de várias coisas. Eu resolvi fazer um [perfil no] Instagram, onde vou comercializar roupas que eu tinha — disse a atriz, em novembro de 2021, quando criou o bazar virtual.

Narjara Turetta destaca ainda que algumas peças foram utilizadas em ocasiões importantes, como, por exemplo, quando foi para o Programa do Jô em 2010. O destaque de outros itens, como um vestido listrado e uma calça, fica por conta de outra atriz que as vestiu, nada menos que Glória Pires, de quem a artista é amiga pessoal.



Entre os itens mais recentes colocados à venda estão um "lindo vestido com paetês animal print, tamanho G, usado uma única vez", por R$ 80 mais o valor do frete ou uma "saída de praia que pode ser usada como vestido. Verde limão. Tamanho G", essa por R$ 100 mais o valor do frete.

Condição financeira

Apesar de destacar que um dos objetivos principais do bazar é a doação para ONGs, essa, entretanto, não é a primeira vez que a atriz organiza uma ação para angariar fundos para enfrentar crises financeiras. No ano passado, por exemplo, quando não tinha o necessário para financiar um projeto teatral ela lançou uma vaquinha on-line, cuja arrecadação chegou a cerca de R$ 400 nos primeiros meses.

“Campanha sem meta financeira. Todo valor ajuda! Pretendo levar aos palcos um monólogo contando minha vida, minha trajetória, meus mais de 50 anos na TV e nos palcos”, dizia a descrição da vaquinha criada por Narjara à época.

Foi, inclusive, a amiga Glória Pires quem deu a ideia para a atriz de transformar a própria trajetória em um espetáculo teatral.

Há mais ou menos duas décadas, Narjara — conhecida por ter interpretado personagens em produções de TV como "Malu mulher" (1979), "Baila comigo" (1981) e "O salvador da pátria" (1989), entre outras — adquiriu uma barraquinha própria e passou a trabalhar como vendedora de água de coco, nas mesmíssimas ruas do bairro, depois de enfrentar uma forte crise financeira.

“Todo mundo me enche o saco com essa coisa da água de coco. Não me arrependo, é algo saudável. Dava para pagar as contas direitinho e, por um bom tempo, foi minha salvação”, contou, em conversa com a revista Época, há sete anos.

“Cheguei a ficar oito anos sem trabalhar. Foi difícil, passei alguns perrengues”, rememorou ela, na mesma entrevista. Na época de dificuldade, ela também trabalhou como monitora nos jogos olímpicos do Rio, em 2016. “Ficava num quiosque na praia dando informação aos turistas. Foi bom porque pude exercitar meu inglês”, afirmou.

