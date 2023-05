A- A+

MÚSICA "Quebra Janela": nova festa estreia na noite do Recife neste sábado (20); saiba local e horário Evento mistura gêneros musicais e será realizado no Provinha Bar & Pista

O novo selo de festas estreia no Recife neste final de semana. A “Quebra Janela” ganha sua primeira edição neste sábado (20), às 23h, no Provinha Bar & Pista, localizado no bairro de Santo Amaro, com entrada gratuita.

A programação é marcada pela presença de DJs como ÓuL, Thai, Djêga e Thomas Henry. Eles irão comandar as pick-ups, oferecendo uma variedade de estilos musicais ao longo da noite.



Uma equipe de produtores está à frente da “Quebra Janela”. No comando do evento, estão os cearenses Leonardo Alves e Maycon Wesley, junto com a pernambucana Thaísa Espíndola, que também vai lançar um set exclusivo.

Serviço:

Festa “Quebra Janela”

Neste sábado (20), às 23h

No Provinha Bar & Pista (Rua do Sossego, 78, Santo Amaro, Recife)

Entrada gratuita



