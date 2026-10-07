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CINEMA "Queen Budapest": última filmagem ao vivo da banda chega aos cinemas nesta quarta (7) Lançamento global apresenta filmagens originais em 35mm do show restauradas em 4K

A icônica apresentação do Queen em 27 de julho de 1986, no Népstadion, em Budapeste, diante de 80 mil fãs, chega aos cinemas e IMAX mundiais a partir desta quarta-feira (7). Esse foi o primeiro show de rock ocidental a ocorrer atrás da intitulada "Cortina de Ferro", que dividia os blocos comunista e capitalista na Europa.

''Queen Budapest'' teve as filmagens originais em 35mm do show restauradas em 4K pela instalação Park Road Post Production de Sir Peter Jackson, na Nova Zelândia, com nova mixagem de áudio proporcionando mais imersão da performance. Dentre os sucessos capturados da banda estão "We Will Rock You", "We Are The Champions", "Under Pressure", "Who Wants To Live Forever" e "Bohemian Rhapsody".

Além disso, a produção musical, dirigida por János Zsombolyai, apresenta um arranjo acústico da canção folclórica húngara tradicional "Tavaszi Szél Vizet Áraszt" e um momento de destaque de "Radio Ga Ga", com imagens e áudio recém-aprimorados da performance de Budapeste. Em Pernambuco, sessões de ''Queen Budapest'' estão confirmadas para esta quarta-feira (7) e neste sábado (10) em diferentes salas de exibição.

A data celebrada, durante a "The Magic Tour", marcou a última performance ao vivo do Queen filmada. Os dias de turnê da formação original da banda (Brian May, John Deacon e Roger Taylor) com Freddie Mercury chegaram ao fim (13 dias depois de Budapeste) em 9 de agosto de 1986, com o show no Knebworth Park, em Hertfordshire, na Inglaterra - o vocalista faleceu em 1991.

Distribuído pela Trafalgar Releasing, o ''Queen Budapest'' é o primeiro projeto oficial da Sony Music Vision com o Queen, marcando o início da parceria do conglomerado com o catálogo da banda.



Confira o trailer:

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