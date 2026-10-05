Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
música

Queen se aposentará das turnês, diz Brian May

Em entrevista ao The Times, May disse que, ao lado do baterista Roger Taylor, decidiu há 18 meses que o grupo não faria mais turnês

Reportar Erro
QueenQueen - Foto: Reprodução

Brian May, guitarrista do Queen, disse que banda se aposentará das turnês. O músico britânico explicou que a perda de uma pessoa próxima o levou a repensar suas decisões na carreira.

Em entrevista ao The Times, May disse que, ao lado do baterista Roger Taylor, decidiu há 18 meses que o grupo não faria mais turnês.

"Um amigo próximo da família morreu enquanto estávamos nos Estados Unidos, então eu disse à minha empresária de turnê: ‘Vou dar uma passadinha em casa por alguns dias e já volto’. Ela olhou nos meus olhos e disse: ‘Você sabe que não pode fazer isso’", disse o guitarrista.

Leia também

• Rádio MEC estreia série "Eu Gosto de Música", apresentada por Ruy Castro

• Novo Quintal celebra o Dia das Crianças com manhã de brincadeiras, música e experiências sensoriais

• Bistró do Chef reúne música, literatura e sabores nordestinos no Recife

"Adoro tocar, adoro viajar, mas o preço a pagar é sacrificar a liberdade", completou.

May também explicou que, após cinco décadas de estrada, a vontade agora é estar ao lado da família e se dedicar a sua formação. "Tenho uma esposa, netos e muita astrofísica que quero fazer, então acho que talvez 50 anos sejam suficientes."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter