A- A+

CICLO NATALINO Queima da Lapinha mantém tradição e marca a virada do calendário cultural no Recife Celebração do Dia de Reis reúne cortejo, pastoris e orquestras no Centro da cidade, encerrando o ciclo natalino e abrindo caminho para o Carnaval 2026

O Recife reafirma uma de suas manifestações mais emblemáticas da cultura popular nordestina na próxima terça(6), quando o Dia de Reis será celebrado com a tradicional Queima da Lapinha.

O ritual acontece no Pátio de São Pedro e simboliza o encerramento das festividades natalinas, ao mesmo tempo em que inaugura o período de preparação para o Carnaval na capital pernambucana.

A programação tem início às 16h, com a concentração do público e dos grupos culturais na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares.

Em seguida, o cortejo, marcado pelas cores azul e encarnado, percorre a Avenida Dantas Barreto, passa pela Igreja do Carmo e segue até o Pátio de São Pedro, onde ocorre a queima da Lapinha.

Ao todo, 15 pastoris e três orquestras participam do evento, que transforma o fogo em símbolo coletivo de renovação, levando ao ritual desejos e expectativas para o ano que começa.

Em 2026, a homenagem será dedicada ao Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia, grupo fundado em 1986 pela artista popular Severina Araújo Brito. Atualmente sob coordenação de Aparecida Brito, a agremiação reúne 18 integrantes e mantém viva a tradição do pastoril na cidade.

Além do grupo homenageado, integram o desfile os pastoris Sereias Teimosas, Sonho de uma Adolescente, Angel de Brasília Teimosa, Brincantear, Estrela Brilhante, Estrela do Mar, Giselly Andrade, Jardim da Alegria, Lindas Ciganas, Luz do Amanhecer, Tia Nininha, Viver a Vida 3ª Idade, Vovó Alzira e Nossa Senhora do Rosário.

O trajeto será animado pelas orquestras Frevo Mix, 19 de Fevereiro e Mendes e sua Orquestra. Também participam da festa o Bloco da Saudade e o grupo Inclusão Cia de Dança, reforçando o elo entre o ciclo natalino e o carnaval.



Origem

A Queima da Lapinha tem origem no século XIX, quando a tradição foi introduzida no Brasil pelos jesuítas. O ritual faz referência à manjedoura do nascimento de Jesus e à visita dos três reis magos.

Produzida com folhagens secas e incensos, a Lapinha recebe bilhetes com pedidos escritos pelo público antes de ser consumida pelas chamas, em um gesto simbólico de entrega dos desejos ao ano que se inicia.

O evento também marca o fechamento da extensa programação natalina da cidade, que iluminou diversos pontos do Recife, como as ruas Rio Branco e Bom Jesus, a Avenida Boa Viagem, a Agamenon Magalhães, além de parques e praças. A decoração contou com milhões de lâmpadas de LED e dezenas de atrações culturais espalhadas pelo período.

Já a virada do ano foi celebrada com programação descentralizada, alcançando polos no Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição, reunindo mais de 20 artistas de diferentes gêneros musicais, sob organização da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura do Recife.

SERVIÇO

Queima da Lapinha

Quando: 6 de janeiro (terça), a partir das 16h

Onde: Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares (concentração) e cortejo pela Avenida Dantas Barreto, com passagem pela Igreja do Carmo, até o Pátio de São Pedro

Instagram: @culturadorecife

* Com informações da assessoria

Veja também