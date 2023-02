A- A+

CARNAVAL 2023 Queirogada anuncia atrações para festa desta quinta-feira (16); veja quem estará na prévia A prévia, entre as mais tradicionais do Carnaval do Recife, será na Casa Rosada, Zona Norte da cidade

Falta pouco para os dias oficiais da Folia de Momo mas, por enquanto, as prévias, que tomam conta de Recife e de Olinda, têm lotado ruas e espaços afora.



E entre as mais tradicionais do Carnaval das bandas de cá, está a Queirogada - que acontece nesta quinta-feira (16) na Casa Rosada, Zona Norte da cidade.



A décima edição da festa, que reúne os irmãos Lula, Nena, Tostão, Lucki, mevinha, Flávio e Neno, vai contar este ano com shows de Fábio Trummer, Eddie, Tiné, Academia da Berlinda, Victor Camarote, Pedro Luíz, Dani Andrade, Gerlane Lops, Josildo Sá, Loirão e Luizinho da Serra.









Para a edição 2023, o tema da festa será "Fantasy" e a faixa de Rainha vai ser entregue à cantora Michelle Melo e a do Rei ficará com Zé Brown. Já a cantora Rita Lee será a grande homenageada da noite.

Pelo palco da Queirogada já passaram nomes como Fafá de Belém, Elba Ramalho, Alceu e Roberta Sá, entre outros.

Serviço

Queirogada Fantasy



Quando: Quinta-feira, 16 de fevereiro, 21h

Onde: Casa Rosada (Av. Santos Dumont, 657, Rosarinho)



Ingressos nos quiosques Ingresso Prime de shoppings da cidade e no site

R$ 70

