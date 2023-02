Queirogada confirma 10ª edição em homenagem a Rita Lee

A- A+

A 10ª edição da Queirogada, tradicional encontro pré-carnavalesco dos irmãos Lula, Nena, Tostão, Lucky, Mevinha, Flávio e Neno, está confirmada. O evento será realizado no dia 16 de fevereiro, às 21h, na Casa Rosada, localizada no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife.

Rita Lee será a homenageada da festa, que apresenta o tema “Fantasy” neste ano. As atrações ainda não foram anunciadas, mas os ingressos já estão à venda no site e quiosques Ingresso Prime dos principais shoppings.



A prévia já trouxe ao palco, nos últimos anos, artistas como Elba Ramalho, Alceu Valença, Fafá de Belém e Roberta Sá. O evento, que nasceu como uma reunião familiar, se transformou numa festa aberta.

Serviço:

Queirogada

Nesta quinta-feira (9), às 21h

Na Casa Rosada Recepção (Av. Santos Dumont, n°657, Rosarinho, Recife)

Ingressos: R$ 70



