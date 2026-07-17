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NOVELA DAS 9

"Quem Ama Cuida": Ademir é denunciado por assédio e Pedro será o advogado da vítima; saiba tudo

Para Adriana, a denúncia representa o primeiro grande golpe de seu plano de vingança

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Chay Sued como Pedro em cena na novela "Quem Ama Cuida"Chay Sued como Pedro em cena na novela "Quem Ama Cuida" - Foto: TV Press/Divulgação

A vingança de Adriana (Leticia Colin) começará a provocar impactos irreversíveis em Quem Ama Cuida. Após passar anos presa injustamente, a fisioterapeuta encontra a primeira oportunidade concreta para atingir Ademir (Dan Stulbach), um dos homens que considera responsável por destruir sua vida. O advogado verá sua reputação ameaçada depois que uma ex-secretária decide denunciá-lo por assédio sexual.

O que torna a situação ainda mais delicada é o envolvimento de Pedro (Chay Suede). Sem desconfiar da estratégia montada por Adriana, o advogado aceita representar a denunciante e passa a defender a mulher justamente contra o próprio pai, dando início a um conflito familiar que promete movimentar os próximos capítulos da novela.

Determinada a fazer com que todos os responsáveis por sua condenação respondam por seus atos, Adriana inicia uma investigação sobre a vida de Ademir e descobre uma antiga funcionária do escritório, Suely (Julia Stockler).

Usando o nome falso de Ivone, ela se aproxima da secretária sem revelar sua verdadeira identidade. Aos poucos, conquista sua confiança e aguarda o momento certo para agir. A oportunidade surge quando Suely é demitida do escritório.

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Durante um desabafo, a ex-funcionária revela que manteve um relacionamento com Ademir e afirma que o advogado costumava se envolver com funcionárias, além de adotar comportamentos considerados abusivos dentro do ambiente de trabalho.

Denúncia muda os rumos da história
Depois de revelar quem realmente é e explicar toda a injustiça que sofreu, Adriana convence Suely de que ambas foram prejudicadas pelo mesmo homem. Apesar de inicialmente se sentir enganada por descobrir a falsa identidade da fisioterapeuta, a ex-secretária decide ouvir seu relato e aceita levar o caso à Justiça.

Em busca de apoio jurídico, Suely procura Pedro e pede que ele assuma sua defesa. O advogado fica surpreso ao descobrir que a denúncia será direcionada contra Ademir, mas decide aceitar a causa. Os dois seguem até uma delegacia para formalizar a denúncia de assédio sexual.

Pedro enfrenta o próprio pai
Ao defender a ex-funcionária, ele acaba assumindo uma posição diretamente oposta à do pai, sem imaginar que toda a situação foi cuidadosamente arquitetada por Adriana.

Enquanto o processo avança, Ademir passa a enfrentar uma grave crise de imagem e começa a perceber que sua vida pessoal e profissional corre risco. Paralelamente, seu casamento com Dora (Mariana Ximenes) também entra em uma fase turbulenta quando novas informações sobre suas traições vêm à tona.

Vingança de Adriana ganha força
Para Adriana, a denúncia representa o primeiro grande golpe de seu plano de vingança. Convicta de que está apenas começando, ela seguirá reunindo provas e aliados para atingir todos aqueles que considera responsáveis por sua prisão injusta.

Com a ajuda de Nancy (Jeniffer Nascimento), Lyris (Pri Helena) e Mau Mau (João Victor Gonçalves), a protagonista continuará sua ofensiva contra os envolvidos em sua condenação, prometendo transformar o destino de seus antigos inimigos nos próximos capítulos da novela.

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