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Novela 'Quem Ama Cuida': Ademir enfrenta Adriana e Heitor reaparece; veja resumo da semana Enquanto Adriana comemora a prisão do advogado e se prepara para assumir espaço na joalheria, César e Bia encontram documentos que podem ajudar a esclarecer o assassinato

A semana de Quem Ama Cuida será marcada pela condenação de Ademir, pelo retorno de uma figura dada como distante e por novas descobertas relacionadas à morte de Arthur Brandão.

Enquanto Adriana comemora a prisão do advogado e se prepara para assumir espaço na joalheria, César e Bia encontram documentos que podem ajudar a esclarecer o assassinato.

Segunda-feira, 14

Ademir confirma ao juiz que fará a própria defesa durante o julgamento, mas acaba condenado e agride Pedro. Adriana comemora a prisão do advogado, embora sofra com a situação de Pedro. Mais tarde, ela visita Ademir e afirma ser responsável por sua prisão

Enquanto isso, Lyris tenta tranquilizar Ulisses, preocupado com o desaparecimento de dinheiro de sua conta. Edvaldo pede desculpas a Diná, que percebe a ansiedade do mordomo ao descobrir como a governanta conheceu Arthur.

Pilar se vê obrigada a aceitar Brigitte novamente em casa. No fim do dia, Francesca revela a Otoniel que Heitor está vivo.

Terça-feira, 15

Adriana provoca Ademir ao revelar que incentivou Suely a denunciá-lo. Ele começa a pensar em uma forma de se vingar dela. Pedro, por sua vez, alerta Adriana sobre o risco de perder a condicional.

Ulisses conta a Pilar que o casamento chegou ao fim. Brigitte diz a Tilde que Nicolau está interessado na funcionária, enquanto Nancy alerta Lyris de que seus sentimentos por Ulisses podem interferir nos planos de vingança de Adriana.

Adriana também avisa Mau Mau que pretende se preparar para assumir seu lugar na sociedade da joalheria. No núcleo de Ademir, Bruna o expulsa de casa e ele procura Elisa.

Quarta-feira, 16

Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao contar que foi responsável pela armadilha que fez Ademir flagrar a esposa com o sobrinho. Enquanto isso, Elisa se sente impotente diante do advogado.

César entrega dinheiro a Adélia em troca dos arquivos do perito Dalto. Rosa procura Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom, mas Elenice não quer denunciá-lo.

Nancy se apresenta como representante da nova sócia da joalheria Adriana decide revelar sua posição durante a exposição em homenagem a Arthur.

Otoniel conta a Adriana que Francesca revelou que Heitor está vivo. Em seguida, Heitor aparece em viagem pelo exterior.

Quinta-feira, 17

Heitor conversa com peregrinos e afirma que não vai para o Brasil há muito tempo. No Brasil, Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná, enquanto Laurentino se preocupa com a proximidade entre Mirtes e Camilo.

Pilar descobre, por Carmita, que Ademir flagrou Dora com André. O advogado então conta a ela que Adriana foi responsável pelos acontecimentos que complicaram sua vida nos últimos dias. Pilar afirma que os dois precisam encontrar uma forma de colocar Adriana novamente na cadeia.

Diná ameaça tirar o emprego e a faculdade de Fernando caso ele não se afaste de Mau Mau. Carolina, por outro lado, insinua que existe um clima entre Felipe e Mau Mau.

Sexta-feira, 18

Ademir e Adriana trocam ameaças. O advogado fica tenso quando ela pergunta se foi ele quem matou Arthur.

Rosa fica arrasada ao perceber que Elenice não pretende denunciar Tom. Enquanto isso, Otoniel diz a Elisa que quer ajudar Francesca.

Ademir explica a Ulisses que, para recuperar metade do dinheiro retirado por Fábia da conta conjunta, ele terá de se divorciar da mulher.

Rosa conta a Adriana sobre um documento do pai de Brigitte que pode comprometer Pilar e acredita que o material esteja na antiga casa da família Brandão. Adriana então pede a Lyris que encontre o documento.

Nancy procura Tiago em casa e se surpreende ao encontrar Pilar no local. Tom também questiona Elenice ao encontrar Adriana na residência.

Sábado, 19

A investigação sobre a morte de Arthur ganha novas pistas. Bia e César encontram o laudo produzido sobre o assassinato e descobrem que Adriana foi a fisioterapeuta que atendeu César.

Francesca aconselha Otoniel a conversar com César sobre seu pai. Rafael comenta com Andréa que percebeu um interesse incomum de César e Bia pela morte de Arthur durante um encontro entre eles

Nicolau enfrenta Pilar, enquanto Iuri e Nicolau se encontram na casa de Brigitte. Adriana recebe uma mensagem de César pedindo que ela vá à casa dele acompanhada de um advogado.

Pilar propõe a Fábia uma união para comprar a parte de Tiago na sociedade. Ademir, por sua vez, descobre por Luan que a cunhada de Dalto vendeu os arquivos do perito.

No fim da semana, Adriana e Pedro descobrem que César encontrou os laudos originais da perícia sobre o assassinato de Arthur Brandão.

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