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Novela ''Quem Ama Cuida'': Ademir faz proposta tentadora para afastar Cléber de Pedro; veja resumo Durante o encontro, o empresário relembra que já havia feito uma proposta ao rapaz anteriormente e volta a insistir para que ele passe a trabalhar ao seu lado

Ademir (Dan Stulbach) vai tentar usar seu poder de persuasão para interferir nos planos profissionais de Cléber (Breno Ferreira) em Quem Ama Cuida. No capítulo desta quinta-feira, 20, da novela das 9, o advogado chama o rapaz para uma conversa em seu escritório e apresenta uma proposta que pode colocá-lo ainda mais distante da sociedade com Pedro (Chay Suede).

Cléber aceita o convite de Ademir e vai até o escritório do advogado, pai de seu parceiro de negócios. Durante o encontro, o empresário relembra que já havia feito uma proposta ao rapaz anteriormente e volta a insistir para que ele passe a trabalhar ao seu lado.

Desta vez, porém, Ademir reforça os benefícios que Cléber teria caso aceitasse deixar os planos atuais de lado. Entre os argumentos usados pelo advogado estão uma remuneração mais alta e a possibilidade de conquistar maior projeção profissional.

"Aqui você vai ganhar mais dinheiro e mais visibilidade, além de bônus e benefícios que nunca nem imaginou", afirma o pai de Pedro.

Ademir também compara a proposta com a situação de Cléber como sócio de Pedro e deixa claro que, na avaliação dele, o rapaz não terá a mesma remuneração se continuar ao lado do filho.

Mais momentos imperdíveis

- Pilar destrata Brigitte diante de toda a família. Adriana conversa com Mau Mau sobre sua preocupação com a venda das joias Nicolau reage às ofensas de Pilar.

- Ingrid deixa a festa de Silvana e segue para a joalheria acompanhada de Iuri. Os dois acabam ficando juntos. Mau Mau se encontra com Felipe.

- Joel desconfia da história contada por Otoniel sobre como conheceu Francesca, mas reconhece o carinho que existe entre os dois. Elisa pede a Enéas que não conte a Otoniel que eles estão se encontrando.

- César fica preocupado com Brigitte. Mais tarde, Adriana e Mau Mau presenciam o assalto sofrido por César.

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