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NOVELAS "Quem Ama Cuida": Ademir faz proposta a Suely para tentar se livrar das acusações Depois de ter o pedido de ajuda recusado por Dora, o advogado decide procurar a ex-secretária

O capítulo desta segunda-feira, 31, de "Quem Ama Cuida" mostra mais uma tentativa de Ademir para escapar das consequências das acusações de assédio sexual que enfrenta. Com o julgamento se aproximando, o advogado vê sua situação se complicar e passa a buscar alternativas para fortalecer sua defesa.

Depois de ter o pedido de ajuda recusado por Dora, Ademir decide procurar justamente Suely, uma das mulheres que o denunciou. A vítima ficará surpresa com a proposta feita pelo advogado.

Nancy aceita ajudar Adriana, enquanto Carla decide disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que teme que Ademir descubra o relacionamento dos dois. Em outro núcleo, Joel se emociona ao contar a Nancy que sentiu a presença de sua mãe, Francesca. Ela também deixa claro a Mirtes que não pretende desistir de Camilo.

Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, mas estabelece algumas condições. Depois, vai até a casa de Fábia para pedir que a filha retorne, mas Brigitte não aceita Pilar também percebe que Iuri está diferente. Nicolau pede desculpas a Lyris, enquanto Elisa se sente mal.

No fim do capítulo, Adriana e Pedro comemoram quando Lyris avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.

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