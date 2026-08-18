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Novela 'Quem Ama Cuida': Adriana descobre fortuna secreta deixada por Arthur; veja o resumo Ao consultar as anotações de Pedro, Adriana percebe que existe a possibilidade de o laudo pericial usado em seu caso ter sido fraudado para incriminá-la

O capítulo desta terça-feira, 18, de Quem Ama Cuida traz novas descobertas para Adriana em sua busca por respostas sobre o passado. Depois de encontrar uma fortuna secreta deixada por Arthur em seu nome, a fisioterapeuta começa a considerar que o empresário poderia estar esperando que algo de ruim ocorresse com ele.

A revelação acontece depois que Adriana encontra uma pista escondida no anel que Arthur usava e que estava desaparecido desde sua morte. Ao lado de Mau Mau, ela vai até o banco indicado no bilhete encontrado na joia e descobre que o empresário deixou diversas peças valiosas para ela. Adriana conclui que Arthur pode ter previsto que sua vida corria perigo

Ao consultar as anotações de Pedro, Adriana percebe que existe a possibilidade de o laudo pericial usado em seu caso ter sido fraudado para incriminá-la. A suspeita reforça a ideia de que sua condenação pela morte de Arthur pode ter sido resultado de uma armação.

Iuri se oferece para ajudar Adriana a transformar os bens deixados por Arthur em dinheiro sem que a família Brandão descubra. A novidade, porém, não fica em segredo por muito tempo Nancy descobre que a fisioterapeuta recebeu a fortuna. Enquanto isso, Iuri é seduzido por Ingrid.

Na família Brandão, Ingrid e Rafael repreendem Pilar por ter expulsado Brigitte de casa. Ela pede abrigo na casa de Ulisses e Fábia, mas Pilar logo fica sabendo onde a filha está hospedada. Enquanto isso, Elisa percebe que Adriana e Mau Mau escondem alguma coisa, e Fábia comete um deslize ao falar sobre o golpe sofrido por Carmita perto de Bruna.

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