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Novela 'Quem Ama Cuida': Adriana é absolvida e Ulisses revela desvio de dinheiro; veja resumo de hoje Investigação sobre o caso também movimenta a trama

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira, 22, será marcado pela absolvição de Adriana, após Pedro conseguir o apoio unânime dos desembargadores para a revisão criminal. Enquanto a personagem conquista uma nova chance, Ulisses revela ser o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria.

A investigação sobre o caso também movimenta a trama.

Heitor afirma que quer descobrir quem desviou os valores, e Pilar levanta a possibilidade de o sobrinho estar envolvido na morte do próprio pai.

Adriana é absolvida, e Ulisses faz revelação

Ademir conta a Pilar que Adriana tem chances de ser considerada inocente. Mais tarde, Pedro consegue o apoio de todos os desembargadores para a revisão criminal, e a personagem é absolvida.

Ulisses confessa a Lyris que desviou o dinheiro da joalheria. Antes disso, ele anuncia a Fábia que entrará com um pedido de divórcio litigioso.

Ademir também revela a Fábia que já sabia do relacionamento dela com Arthur.

Segredos ameaçam relações familiares

Rafael e Ingrid temem perder tudo o que possuem para Heitor. O personagem, por sua vez, afirma que pretende descobrir quem foi responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria.

Pilar insinua a Heitor que o sobrinho pode ter relação com a morte do pai. Já Mau Mau avisa Adriana que ela precisará contar a Felipe que é irmã dele.

Rosa pede a Joel que faça uma cópia do caderno de receitas de Francesca. Enquanto isso, Brigitte estranha ao encontrar Iuri e Lyris juntos. Nicolau esclarece a situação ao revelar que Iuri é seu primo.

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