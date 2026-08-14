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Novela ''Quem Ama Cuida'': Adriana e Pedro trocam declarações em momento quente no terraço Entre muitos beijos, os dois trocam declarações e destacam o quanto desejaram estar juntos novamente

O capítulo desta sexta-feira, 14, de Quem Ama Cuida será marcado por um dos momentos mais aguardados por Adriana e Pedro - e também pelo público. Depois de anos separados, o casal finalmente consegue viver a relação que precisou interromper no passado.

Em um terraço, Pedro e Adriana vivem momentos quentes após o longo período de afastamento. Entre muitos beijos, os dois trocam declarações e destacam o quanto desejaram estar juntos novamente.

"Esperei tanto por esse momento", afirma Pedro. Adriana também demonstra a emoção: "Eu achei que esse momento nunca fosse chegar."

Apesar disso, Adriana admite a Pedro que ainda tem medo das ameaças que sofreu no passado. Mesmo diante da revelação, ele permanece decidido a encerrar seu casamento com Bruna, que reage mal à decisão.

Enquanto isso, a protagonista começa a pensar nos próximos passos de sua vingança. Ela conta a Nancy que precisa descobrir qual é o ponto fraco de Ulisses para conseguir avançar em seus planos. O problema é que Lyris sabe que Ulisses é viciado em jogos, mas decide esconder essa informação de Adriana.

Na trama de Dora, a aproximação com André finalmente se transforma em beijo. O momento, entretanto, deixa a personagem confusa e culpada.

Enquanto isso, André alerta Pedro sobre o perigo de investigar a morte do perito responsável pelo laudo de Arthur, já que a busca pela verdade pode colocar todos em risco.

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