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Novela 'Quem Ama Cuida': Adriana enfrenta Pilar após acusação; veja o resumo desta sexta, 25 Protagonista, porém, não deixará a acusação passar

O capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira, 25, será marcado pelo confronto entre Adriana e Pilar. A vilã acusará a fisioterapeuta de ser responsável pela morte de Arthur, mas Adriana rebaterá e questionará o envolvimento da rival no caso.

Pilar ficará revoltada ao descobrir que o processo de Adriana pode ser reaberto. Ao encontrar a fisioterapeuta na casa de Pedro, ela afirmará que a revisão criminal não mudará o resultado porque Adriana seria a verdadeira responsável pela morte de Arthur.

A protagonista, porém, não deixará a acusação passar. Adriana dirá que pretende provar sua inocência e levantará suspeitas sobre a atuação de Pilar no processo.

"A não ser que a Pilar compre o desembargador assim como comprou o perito. Foi você que pagou pelos laudos falsos? E será que também está envolvida com o fim que deram ao perito, Pilar?", questionará.

Enquanto a disputa entre Adriana e Pilar ganha novos capítulos, Rafael pedirá Andréa em casamento. A notícia, no entanto, não será recebida tranquilamente por Pilar, que ameaçará a jovem.

Rosa lamentará a situação vivida por Andréa, enquanto também demonstrará incômodo ao encontrar Tom na casa de Pilar.

Em outra frente, Fábia pedirá a Ademir que a represente como advogado no processo de divórcio. Já Cléber tentará convencer Elenice a denunciar Tom.

César e Bia terão um momento de emoção quando Otoniel pronunciar o nome pelo qual o pai do médico costumava chamá-lo.

A trama ainda terá Carolina desconfiando de um possível interesse de Felipe por Mau Mau. Pilar, por sua vez, revelará a Ingrid que está com medo de perder a herança.

No fim do capítulo, Pedro aprovará o novo visual de Adriana.

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