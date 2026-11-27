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NOVELAS "Quem Ama Cuida": Adriana expulsa Pilar e Ingrid do apartamento de Arthur A decisão provoca surpresa em Pilar e Ingrid, que também descobrem que Iuri foi infiltrado na residência por Adriana

O capítulo de "Quem Ama Cuida" desta sexta-feira, 27, será marcado por conflitos envolvendo a herança de Arthur e novas descobertas sobre sua morte. Adriana toma uma atitude contra Pilar, Ingrid e Rafael, enquanto a investigação sobre o assassinato ganha um novo elemento.

No apartamento de Arthur, Adriana expulsa os três. A decisão provoca surpresa em Pilar e Ingrid, que também descobrem que Iuri foi infiltrado na residência por Adriana.

A disputa familiar continua quando Heitor se recusa a dividir parte da herança com Pilar. Em outra frente, Felipe afirma a Mau Mau que não consegue voltar a confiar no rapaz. Após o fim do relacionamento, Mau Mau procura Fernando para contar sobre a separação.

Tiago questiona Silvana sobre o pai

A história de Tiago também ganha um novo desdobramento. Nancy conta a ele que Laurentino está ansioso para conhecer o filho. Enquanto isso, Silvana procura a ajuda de Carmita e revela que Laurentino é o pai de Tiago.

Ao descobrir a informação, o rapaz confronta Silvana e questiona por que ela escondeu a identidade de seu pai.

Já no escritório, Ademir estranha ao encontrar Susana com a caixa de chaves do local.

Investigação sobre a morte de Arthur tem novo elemento

A apuração sobre a morte de Arthur também avança. O delegado informa a Pedro e Adriana que a exumação do corpo confirmou o laudo oficial sobre a causa da morte.

Pedro, por sua vez, entrega à autoridade policial um castiçal que pode ser idêntico ao objeto utilizado para matar Arthur. O item passa a integrar as evidências da investigação.

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