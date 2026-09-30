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Novela 'Quem Ama Cuida': Adriana recebe notícia que pode mudar tudo; veja o resumo desta quarta (30) Relação entre Ulisses e Lyris ficará sob tensão

No capítulo de Quem Ama Cuida desta quarta-feira, 30, Pilar pedirá a Ademir que anule a doação feita pelo irmão para Adriana Enquanto isso, Iuri descobrirá que Andréa está morando de favor no apartamento de uma amiga e contará a informação para Pilar.

Nancy sairá em defesa de Adriana diante das acusações feitas por Silvana. Já Pedro receberá uma notícia importante sobre o caso envolvendo a morte de Arthur.

Pedro recebe notícia sobre revisão criminal

Depois de encontrar, com a ajuda de César, o laudo original sobre o assassinato de Arthur, Pedro entrou com um pedido de revisão criminal.

No capítulo desta quarta-feira (30), o advogado contará a Adriana que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal. Com isso, o caso será reaberto e a personagem terá uma nova oportunidade de buscar sua inocência.

Pedro e Adriana vão comemorar a novidade. Mais tarde, Heitor verá uma foto de Adriana em uma matéria.

Ulisses desconfia de Lyris

A relação entre Ulisses e Lyris ficará sob tensão. Ulisses se lembrará de que foi a amiga quem indicou Nancy como compradora de sua parte na joalheria.

Como Nancy é conhecida por ser aliada de Adriana, Ulisses começará a suspeitar que Lyris já sabia que a compra seria feita pela viúva de Arthur.

Diante da dúvida, Ulisses procurará Lyris e a questionará diretamente para saber se ela tinha conhecimento do envolvimento de Adriana na negociação da joalheria.

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