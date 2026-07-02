A- A+

NOVELAS "Quem Ama Cuida": Adriana sai da prisão depois de 6 anos e reencontra a família Depois de cumprir pena e deixar a prisão em liberdade condicional, Adriana inicia uma nova fase em busca de justiça

Uma passagem de tempo de seis anos promete mudar completamente os rumos de "Quem Ama Cuida". Depois de cumprir parte da pena, Adriana (Letícia Colin) deixa a prisão em liberdade condicional e inicia uma nova fase marcada pela busca por justiça e também por vingança.

Enquanto esteve longe, muita coisa mudou. Pedro (Chay Suede) se casou com Bruna (Nanda Marques) e passou anos vivendo no exterior. Ao retornar ao Brasil ao lado da filha de Carmita (Deborah Evelyn), o advogado logo entra no radar de Adriana, que se decepciona ainda mais com o ex.

Outro reencontro marcante acontece entre Adriana e Pilar (Isabel Teixeira). As duas se cruzam diante do túmulo de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), em uma cena carregada de tensão que termina em um duro embate. A partir desse momento, a vilã volta a perseguir a fisioterapeuta e promete transformar a vida dela e de sua família em um verdadeiro inferno.

Ulisses (Alexandre Borges), por sua vez, continua mergulhado no mundo dos jogos e conhece Lirys (Pri Helena), funcionária de um cassino e ex-companheira de cela de Adriana. Ao mesmo tempo, ele passa a demonstrar incômodo com a aproximação entre Fábia (Flavia Alessandra) e Patrick (Igor Rickli), professor de dança da mulher.

Já Nancy (Jeniffer Nascimento) também deixa a prisão, mas encontra dificuldades para reconstruir a relação com o filho, que jamais conseguiu perdoá-la pela morte do pai.

Veja também