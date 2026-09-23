'Quem Ama Cuida' Adriana surge repaginada para assumir sociedade na Brandão Joias
Novo visual foi feito pelo cabeleireiro Anderson Couto, que compartilhou parte do processo em sua rede social
Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, Adriana irá surpreender a família Brandão ao revelar que é a sócia misteriosa da joalheria. Para dar mais peso à revelação, Letícia Colin passou por uma transformação no visual.
Nas redes sociais, a atriz compartilhou: "Eu ouvi 'ruiva'? Adriana is in the House. Te vejo sábado em Quem Ama Cuida", escreveu.
O novo visual foi feito pelo cabeleireiro Anderson Couto, que compartilhou parte do processo em sua rede social. "Ruivo em cena para Letícia Colin", disse ao mostrar o passo a passo da transformação.
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Como será a revelação
Durante um evento em homenagem a Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana surgirá com um novo visual, criado por Dora (Mariana Ximenes) e surpreenderá a todos ao revelar ser a nova sócia da empresa.
Abalada com a revelação, Pilar (Isabel Teixeira) ficará furiosa ao descobrir que Adriana estará dentro da própria empresa da família. Tiago não aceitará se unir a Pilar, e deixará a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana.
A reviravolta está prevista para ir ao ar na próxima sexta-feira, 25.