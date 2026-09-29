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NOVELAS

"Quem Ama Cuida": Após revelação, Adriana dá sequência à reviravolta na trama

A fisioterapeuta contratará uma auditoria para entender melhor os negócios, e descobrirá que Ingrid causou um rombo nas contas da empresa

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Adriana (Letícia Colin) dá sequência à vingança em "Quem Ama Cuida"Adriana (Letícia Colin) dá sequência à vingança em "Quem Ama Cuida" - Foto: Globo/Divulgação

Após revelar ser a nova sócia da A. Brandão Joias, Adriana (Letícia Colin) dará continuidade ao seu plano de vingança e passará a confrontar seus rivais mais de perto.

No capítulo desta terça-feira, 29, de "Quem Ama Cuida", Pilar (Isabel Teixeira) fará uma visita à joalheria e encontrará a fisioterapeuta por lá, sentada na cadeira da presidência, coberta por joias.

O encontro entre as duas renderá um embate físico. Preparada para o confronto, Adriana irá debochar de Pilar e as duas trocarão acusações. A viúva de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) perguntará se foi Pilar a responsável pelo atentado que ela sofreu na cadeia, mas a vilã negará.

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Pilar, por sua vez, irá alertar Adriana que ela segue em condicional e pode acabar voltando para a prisão. Adriana não se intimidará e dará a cartada final dizendo que é Pilar quem precisa ficar atenta, porque ela pode se aliar a Tiago (Gui Ferraz) e conseguir a maioria da empresa. A vilã não deixará barato e partirá para cima de Adriana.

A fisioterapeuta ainda contratará uma auditoria para entender melhor os negócios, e descobrirá que Ingrid (Agatha Moreira) causou um rombo nas contas da empresa.

O capítulo desta terça trará ainda Laurentino (Alan Rocha) temendo as atitudes de Mirtes (MC Carol) em relação a Nancy (Jeniffer Nascimento). Elenice (Mariana Sena) ficará sabendo por Elisa (Isabela Garcia) que Adriana ganhou uma herança de Arthur, e contará para Tom (Allan Souza Lima) ao ser confrontada.

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