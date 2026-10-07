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NOVELAS

"Quem Ama Cuida": Processo de Adriana tem avanço e ela pode ser inocentada

Ministério Público decide acatar a revisão criminal do processo da fisioterapeuta na morte de Arthur Brandão

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Processo de Adriana (Letícia Colin) tem avanço e ela pode ser inocentadaProcesso de Adriana (Letícia Colin) tem avanço e ela pode ser inocentada - Foto: Tv Globo/ Reprodução

O caso de Adriana pode estar perto de ser resolvido em "Quem Ama Cuida". No capítulo desta quarta-feira, 7, Pilar descobre, por meio de Ademir, que Pedro pode conseguir livrar a fisioterapeuta.

No mesmo capítulo, Adriana é grosseira com Heitor, que decide se afastar após o desentendimento. Nicolau quer descobrir a verdade de Iuri e Lyris, então decide marcar um café com a dupla.

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Adriana é convencida por Silvana e Tiago na contratação de Andrea para a joalheria. Em uma tentativa de reatar com Andrea, Rafael recorre a Joel.

Fernando se declara para Mau Mau e tenta algo com ele, enquanto Otoniel vê Elisa e Enéas se beijando.

Por fim, o Ministério Público acata a revisão criminal do processo de Adriana na morte de Arthur. A fisioterapeuta e Pedro comemoram a decisão.

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