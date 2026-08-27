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NOVELAS "Quem Ama Cuida": André se declara e vive primeira noite de amor com Dora; veja o resumo Após muito desejo reprimido, os dois finalmente se entregam à paixão

O capítulo desta quinta-feira, 27, de "Quem Ama Cuida" será marcado por um momento aguardado há anos por André e Dora. Depois de tanto desejo reprimido, os dois finalmente terão a primeira noite de amor.

André vai até o apartamento de Dora e se declara para ela. "Não teve um dia que eu acordei sem pensar em você. Você me fez sentir coisas que eu nem sabia que poderia sentir. Eu te amo, Dora", diz ele. Os dois se beijam, mas, quando o clima começa a esquentar, Dora recua.

André, então, respeita o momento e espera. Depois de algum tempo, ela decide se entregar de vez à paixão e eles passam a primeira noite juntos.

Enquanto isso, Carla dá a entender a Pedro e Cléber que sofreu ameaças, mas evita falar sobre o assunto. Mais tarde, ela revela que Ademir foi uma das pessoas que a procuraram. Ulisses fica apreensivo com o interesse de Tiago em consultar o balanço da joalheria.

Adriana conta a Iuri que Francesca trabalhou para Arthur. Lyris, que começa a trabalhar no restaurante de Laurentino, avisa à fisioterapeuta que Ulisses gostou da ideia de vender sua participação na empresa. Adriana, então, pede a Nancy que a represente na compra da joalheria.

Em outros núcleos, Elisa demonstra preocupação com o plano de vingança de Adriana e confessa a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel. Rafael conta a André que pensa em pedir Andréia em casamento, enquanto Mau Mau revela a Dafne que está gostando de Felipe.

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