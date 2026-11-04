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NOVELAS

"Quem Ama Cuida": Brigitte confronta Pilar após descobrir roubo de herança; veja resumo de hoje

Pedro revela que a vilã ficou com a fortuna deixada pelo pai dela; Adriana também se aproxima de Zeni para tentar desmascarar a rival

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Brigitte (Tatá Werneck) confronta Pilar após descobrir roubo de herançaBrigitte (Tatá Werneck) confronta Pilar após descobrir roubo de herança - Foto: Divulgação/Globo

O capítulo de "Quem Ama Cuida" desta quarta-feira, 4, terá uma revelação que promete mudar os rumos da trama. Pedro contará a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que o pai dela deixou como herança. Diante da descoberta, a personagem decidirá confrontar a vilã.

Enquanto isso, Adriana confessará a Mau Mau que não confia em Zeni, mas reconhecerá que precisa se aproximar dela para conseguir desmascarar Pilar. Lyris também dará um conselho a Brigitte sobre o documento encontrado: ela deverá levá-lo até Pedro.

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Em outra frente da história, Elenice ficará satisfeita ao perceber que Dafne está interagindo com Cléber. A personagem também revelará ao próprio Cléber que decidiu se separar de Tom

A relação entre Lyris e Ulisses será motivo de preocupação para Nicolau, que deixará claro ao rapaz que está atento ao envolvimento dos dois.

Sobre o mistério envolvendo a morte de Arthur, Rafael levantará uma nova possibilidade para Heitor: Diná também pode ser considerada suspeita do crime. Otoniel, por sua vez, tomará uma atitude para afastar Fernando de Mau Mau e proibirá que ele procure o rapaz.

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