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NOVELAS

"Quem Ama Cuida": Brigitte enfrenta Pilar e decide sair de casa

A saída marca uma mudança na postura da personagem interpretada por Tatá Werneck

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Tatá Werneck interpreta a personagem Brigitte na novela "Quem Ama Cuida"Tatá Werneck interpreta a personagem Brigitte na novela "Quem Ama Cuida" - Foto: Reprodução/TV Globo

Brigitte decidirá romper a convivência com Pilar em "Quem Ama Cuida". Depois de enfrentar sucessivas humilhações da mãe, a personagem resolverá sair de casa e deixará claro que não pretende mais aceitar as ofensas.

A decisão será mostrada no capítulo desta segunda-feira, 19, quando Pilar encontrar a filha com as malas prontas. Surpresa com a atitude, a vilã tentará diminuir Brigitte mais uma vez, mas ouvirá uma resposta direta.

"Tô vivendo uma nova fase na minha vida", afirmará Brigitte.

Pilar ironizará a declaração e questionará a filha sobre o que seria essa nova etapa. Sem recuar diante da provocação, Brigitte responderá: "É uma fase em que não tem mais espaço pra gente tóxica como você."

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A saída marca uma mudança na postura da personagem, que passará a enfrentar as provocações da mãe em vez de aceitar as humilhações em silêncio.

Além do conflito entre Brigitte e Pilar, o capítulo terá outros desdobramentos. Adriana afirmará que estará ao lado de Heitor, enquanto Mau Mau tentará despistar Felipe quando o rapaz demonstrar interesse em conhecer sua família.

Rafael contará a Ingrid que Andréa está decidida a não reatar o relacionamento. Já Fernando desabafará com Edvaldo. André revelará a Pedro e Adriana o que descobriu sobre Diná.

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