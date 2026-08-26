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Novela

''Quem Ama Cuida'': Bruna recusa divórcio e passa mal para chamar a atenção de Pedro

Em outro núcleo, Dora e André declaram amor um ao outro

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''Quem Ama Cuida'': Bruna recusa divórcio e passa mal para chamar a atenção de Pedro''Quem Ama Cuida'': Bruna recusa divórcio e passa mal para chamar a atenção de Pedro - Foto: Globo/Divulgação

O capítulo desta quarta-feira, 26, de Quem Ama Cuida será marcado por um momento de tensão para Bruna. Depois de receber a papelada do divórcio de Pedro, ela fica irritada e desolada. Pouco tempo depois, começa a passar mal e pede à empregada que procure o advogado.

A funcionária tenta ligar para Carmita, mas Bruna pede que ela entre em contato com Pedro. "Faz o seguinte: liga para o Pedro e diz que estou passando muito mal, que você nunca viu nada parecido", instrui ela.

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Em outro núcleo, Dora e André declaram amor um ao outro. A situação de Ulisses também preocupa. Lyris aconselha o empresário a procurar ajuda para se livrar do vício em jogo, enquanto Adriana e Nancy descobrem que ele está afundado em dívidas. De olho na participação dele na joalheria, Adriana orienta Lyris a incentivá-lo a vender sua parte, já pensando em comprar as ações como parte de seu plano de vingança.

A investigação sobre a condenação de Adriana ganha um novo caminho quando André conta a Cléber e Pedro que conseguiu o endereço de Carla, viúva do perito responsável pelo processo. Pedro decide procurá-la. Paralelamente, Mau Mau fica tenso quando Dora pergunta se Felipe e Carolina se lembraram do parentesco do jovem com Adriana.

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