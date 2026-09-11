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Novela 'Quem Ama Cuida' chega ao 100º capítulo nesta sexta (11) com virada na trama; veja o resumo Fábia (Flávia Alessandra) seguirá a pista deixada pela fisioterapeuta e flagrará Ulisses em um cassino clandestino

O capítulo 100 de Quem Ama Cuida, que será exibido nesta sexta-feira, 11, marcará uma nova etapa na vingança de Adriana (Leticia Colin). Ulisses (Alexandre Borges) perderá espaço na Brandão Joias, Ademir (Dan Stulbach) será condenado e a protagonista dará um passo importante para assumir o controle da empresa. Ao mesmo tempo, novas provas poderão levar à revisão da condenação de Adriana pela morte de Arthur (Antonio Fagundes).

Ulisses perde a joalheria e é expulso de casa

Fábia (Flávia Alessandra) seguirá a pista deixada pela fisioterapeuta e flagrará Ulisses em um cassino clandestino. Ela também descobrirá que Pilar (Isabel Teixeira) usa o vício do irmão em jogos para manipulá-lo.

Pressionado, Ulisses admitirá que não é mais sócio da joalheria. Fábia decidirá expulsá-lo de casa, enquanto Pilar se recusará a recebê-lo. A irmã entregará apenas a chave da antiga residência dos pais.

A situação ficará ainda pior para Ulisses no sábado, 12: Fábia não dividirá com ele o dinheiro da venda de sua participação na empresa, e ele descobrirá que a conta conjunta foi esvaziada e os cartões, bloqueados.

Enquanto isso, Lyris (Pri Helena) fará uma confissão a Adriana: está apaixonada por Ulisses.

Ademir é condenado e descobre o envolvimento de Adriana

A queda de Ademir também avançará. Suely (Julia Stockler) decidirá manter o depoimento contra ele, mesmo depois de cogitar retirar a denúncia por medo de retaliação. Carmita (Deborah Evelyn) se oferecerá para testemunhar a favor do criminalista.

Ademir escolherá fazer a própria defesa, mas será condenado. No fim da audiência, transtornado, ele partirá para cima de Pedro (Chay Suede) e dará um soco no próprio filho.

Depois, Adriana visitará Ademir na cadeia e revelará que participou de sua derrocada. Ela contará, inclusive, que incentivou Suely a denunciá-lo.

A estratégia da protagonista, porém, começará a levantar suspeitas. Pedro perguntará diretamente a Adriana se ela também foi responsável pelo flagrante de Fábia no cassino.

Adriana se torna sócia da Brandão Joias

A vingança chegará também à empresa da família. A participação de Ulisses na Brandão Joias será comprada secretamente por Adriana, com Nancy (Jeniffer Nascimento) aparecendo como representante da nova investidora.

A identidade da nova sócia será mantida em segredo até uma exposição em homenagem a Arthur. Durante o evento, Adriana se apresentará como a responsável pela compra da participação.

Pilar saberá que uma mulher desconhecida passou a fazer parte do negócio, mas ainda não descobrirá que Adriana está por trás da operação.

Heitor está vivo e decide voltar ao Brasil

Quando Adriana estiver cada vez mais próxima de seu objetivo, uma nova informação mudará a história. Francesca (Nathalia Dill) contará a Otoniel (Tony Ramos) que Heitor está vivo.

O filho de Arthur estará no exterior e começará a preparar seu retorno ao Brasil. Antes de revelar aos Brandão que sobreviveu, ele chegará ao País em segredo, ficará hospedado em um hotel e iniciará uma investigação própria.

Heitor descobrirá que Adriana, condenada pela morte de seu pai, não foi responsável pelo crime. A partir disso, decidirá descobrir quem matou Arthur.

Novas provas podem inocentar Adriana

O caso da protagonista também terá uma nova reviravolta. César (Rainer Cadete) comprará de Adélia (Juliana Guimarães) os arquivos deixados pelo perito Dalto.

Ao analisar o material ao lado de Bia (Maria Ribeiro), ele encontrará os relatórios originais sobre o assassinato de Arthur A descoberta levará César a procurar Adriana para conversar na presença de um advogado. Ela irá acompanhada de Pedro.

Os documentos poderão comprovar que Adriana foi condenada injustamente pela morte do joalheiro. A descoberta, no entanto, não encerrará o mistério sobre o crime.

Com Heitor de volta ao Brasil e decidido a investigar o passado do pai, a pergunta sobre quem matou Arthur continuará no centro da trama.

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