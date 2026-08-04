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Novela

'Quem Ama Cuida': Crise entre Pedro e Bruna cresce após encontro com Adriana

Em paralelo, Lyris pede ajuda ao empresário para deixar o cassino e revela que está em liberdade condicional

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Bruna flagra Pedro conversando com Adriana e a relação do casal entra em nova criseBruna flagra Pedro conversando com Adriana e a relação do casal entra em nova crise - Foto: Globo/Divulgação/Estadão

O capítulo desta terça-feira, 4, de Quem Ama Cuida promete aumentar a tensão entre Pedro e Bruna. Depois de desconfiar da proximidade do marido com Adriana, ao encontrar os dois conversando, ela reage em choque: "Não! Não! Não é possível."

Adriana descobre que passou a ser alvo da desconfiança de Bruna, que acredita que ela e Pedro são amantes. Enquanto tenta lidar com a situação, a fisioterapeuta é procurada por Nancy para examinar Joel, que mais tarde a convida para um jantar.

Na joalheria, Ingrid demite Ulisses, que não aceita a decisão e enfrenta a sobrinha. Em paralelo, Lyris pede ajuda ao empresário para deixar o cassino e revela que está em liberdade condicional.

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Otoniel pensa em Francesca e se preocupa com o sumiço de Elisa, que aceita um convite de Enéas. Enquanto isso, Bia e César fazem as pazes. Já Rafael tenta convencer Brigitte a desistir de investir em César.

O capítulo termina em clima de tensão quando Pedro encontra Bruna desacordada na cama e se desespera.

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