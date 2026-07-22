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Novela 'Quem Ama Cuida': Dora põe fim ao casamento com Ademir e o expulsa de casa após escândalo Confira abaixo mais detalhes sobre o capítulo da novela

As consequências das denúncias contra Ademir (Dan Stulbach) prometem movimentar os próximos capítulos de Quem Ama Cuida, exibidos entre os dias 27 de julho e 1º de agosto. Depois que o caso de assédio sexual envolvendo Suely (Julia Stockler) ganha repercussão, outras mulheres decidem denunciar o advogado, ampliando o escândalo e acelerando sua queda.

O maior impacto, no entanto, acontece dentro de casa. Após descobrir as traições e tomar conhecimento das atitudes do marido, Dora (Mariana Ximenes) perde a confiança em Ademir, coloca um ponto final no relacionamento e o expulsa de casa. A separação marca uma das principais viradas da trama e deixa o advogado cada vez mais isolado.

A princípio, Dora resiste a acreditar nas acusações, mas a sequência de revelações muda completamente sua percepção sobre o homem com quem construiu uma família. Ao entender a dimensão dos abusos e das mentiras cometidas por Ademir, ela decide encerrar o casamento de forma definitiva.

Mesmo tentando uma reconciliação, o advogado encontra apenas rejeição. Dora deixa claro que não pretende voltar atrás, enquanto André (Henrique Barreira), apaixonado por ela, passa a oferecer apoio neste momento delicado, depois de colocar fim ao namoro com Carolina (Mah Duarte).

Escândalo provoca queda profissional

Além da crise familiar, Ademir também enfrenta um colapso em sua carreira. As denúncias se multiplicam após sua ida à delegacia, cercada pela imprensa, e novos depoimentos colocam sua reputação em xeque.

O reflexo é imediato: clientes começam a cancelar contratos, o advogado perde uma importante conta e vê sua credibilidade desaparecer. Para piorar, Pedro (Chay Suede), seu próprio filho, assume a defesa das mulheres que o acusam, aprofundando ainda mais o conflito entre pai e filho.

Plano de Adriana ganha força

Grande responsável por colocar a verdade em evidência, Adriana (Leticia Colin) vê seu plano de vingança avançar. Depois de convencer Suely a denunciar o ex-chefe, ela acompanha o desmoronamento da imagem de Ademir, que passa a responder não apenas às acusações na Justiça, mas também ao julgamento da opinião pública.

Enquanto isso, outros núcleos da novela seguem em transformação. Pilar continua desconfiando de quem está por trás da troca de seu anel, Carmita tenta esconder seus erros, Elisa enfrenta novos desafios e André assume de vez seus sentimentos por Dora.

O que mais acontece na semana

Os próximos capítulos também mostram Adriana lidando com novos obstáculos em sua busca por justiça, enquanto Bruna (Nanda Marques) passa a desconfiar da proximidade entre Pedro e a fisioterapeuta. Otoniel (Tony Ramos) reencontra Francesca (Nathalia Dill), Elisa (Isabela Garcia) aceita sair com Enéas (Glicério do Rosário), e Lyris (Pri Helena) enfrenta problemas ligados ao cassino.

Já no desfecho da semana, Pedro vive um momento de desespero ao encontrar Bruna desacordada, deixando um novo mistério no ar e preparando terreno para os próximos acontecimentos da novela.

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