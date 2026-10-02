'Quem Ama Cuida': Elenice expõe prisão de Tom e Adriana faz planos na empresa
Andréa ficará incomodada ao saber que Pilar pretende organizar o jantar de noivado de Rafael
No capítulo desta sexta-feira, 2, Elenice recorre a Cléber após a prisão de Tom, enquanto Adriana começa a pensar em assumir a presidência da joalheria
No capítulo de Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira, 2, Adriana pensa em assumir a presidência da joalheria, enquanto Carolina questiona a atitude de Fábia em relação ao dinheiro de Ulisses.
A situação de Elenice também movimentará a história. Após o desaparecimento dela e de Tom preocupar Rosa, a jovem contará à mãe que o rapaz foi preso e pedirá que ela procure Cléber. O advogado ajudará a jovem a lidar com a situação.
Andréa ficará incomodada ao saber que Pilar pretende organizar o jantar de noivado de Rafael. Enquanto isso, Nancy contará a Tiago que Silvana teve um relacionamento com Laurentino.
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Na joalheria, Adriana dirá a Nancy que precisa contar com o apoio de Tiago e começará a considerar a possibilidade de assumir a presidência da empresa. Já Carolina não aceitará que Fábia tenha retirado o dinheiro de Ulisses.
A atitude também terá consequências para Fábia, que ficará arrasada após Lyris afirmar que ela nunca apoiou Ulisses. O empresário, por sua vez, não aceitará o namoro de Carolina com Patrick.
Em outra frente da trama, César afirmará a Bia que o pai não cometeu erro médico. Pedro também levantará a possibilidade de Cléber estar interessado em Elenice.