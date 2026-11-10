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NOVELAS

"Quem Ama Cuida": Elenice descobre envolvimento de Tom em atentado contra Pedro

A mãe de Dafne fica surpresa ao saber que o marido participou do crime a mando de Pilar; Adriana decide não denunciar Ulisses

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Elenice (Mariana Sena) descobre envolvimento de Tom (Allan Souza Lima) em atentado contra Pedro (Chay Suede)Elenice (Mariana Sena) descobre envolvimento de Tom (Allan Souza Lima) em atentado contra Pedro (Chay Suede) - Foto: TV Globo/Divulgação

O capítulo de "Quem Ama Cuida", novela das nove da TV Globo, desta terça-feira, 10, terá uma revelação que pode mudar a relação entre Elenice e Tom. A mãe de Dafne fica surpresa ao saber que o marido participou do atentado contra Pedro, a mando de Pilar, amante do faz-tudo.

Antes disso, Pilar conta a Pedro que Tom está prestando serviços em sua casa, mas finge desconhecer que ele estava sendo procurado. Enquanto tenta manter a situação sob controle, ela também enfrenta um conflito com Heitor: ele a desautoriza a demitir Rosa, deixando a tia contrariada.

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Adriana decide não denunciar Ulisses por causa de seu amor por Mau Mau. Em outra frente, ela tenta tranquilizar Elenice em relação a Tom, sem imaginar o impacto que a descoberta sobre o envolvimento dele no atentado terá. Elenice, por sua vez, sai oficialmente de casa.

Silvana interfere nos planos de Carmita e impede que ela vá ao encontro de Fábia e Ademir. Já Brigitte comenta com Heitor que espera que o primo e Adriana consigam recuperar a herança de Arthur.

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