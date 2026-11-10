"Quem Ama Cuida": Elenice descobre envolvimento de Tom em atentado contra Pedro
A mãe de Dafne fica surpresa ao saber que o marido participou do crime a mando de Pilar; Adriana decide não denunciar Ulisses
O capítulo de "Quem Ama Cuida", novela das nove da TV Globo, desta terça-feira, 10, terá uma revelação que pode mudar a relação entre Elenice e Tom. A mãe de Dafne fica surpresa ao saber que o marido participou do atentado contra Pedro, a mando de Pilar, amante do faz-tudo.
Antes disso, Pilar conta a Pedro que Tom está prestando serviços em sua casa, mas finge desconhecer que ele estava sendo procurado. Enquanto tenta manter a situação sob controle, ela também enfrenta um conflito com Heitor: ele a desautoriza a demitir Rosa, deixando a tia contrariada.
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Adriana decide não denunciar Ulisses por causa de seu amor por Mau Mau. Em outra frente, ela tenta tranquilizar Elenice em relação a Tom, sem imaginar o impacto que a descoberta sobre o envolvimento dele no atentado terá. Elenice, por sua vez, sai oficialmente de casa.
Silvana interfere nos planos de Carmita e impede que ela vá ao encontro de Fábia e Ademir. Já Brigitte comenta com Heitor que espera que o primo e Adriana consigam recuperar a herança de Arthur.