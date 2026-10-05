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NOVELAS "Quem Ama Cuida": Heitor reaparece e revela segredo a Pedro; veja o resumo de hoje O personagem explica que quer descobrir o que realmente aconteceu com Arthur e pede que Pedro não conte a ninguém que ele está vivo

O capítulo de "Quem Ama Cuida" desta segunda-feira, 5, terá uma revelação que pode mudar os rumos da investigação sobre a morte de Arthur.

Pedro marca um encontro no escritório sem saber quem irá encontrar e fica surpreso ao dar de cara com Heitor Brandão, que todos acreditavam estar morto.

O personagem explica que quer descobrir o que realmente aconteceu com Arthur e pede que Pedro não conte a ninguém que ele está vivo.

Ingrid estranha a animação da mãe com o jantar de noivado de Rafael. Pilar conta a Diná que investigou a vida de Andréa.

Rosa, por sua vez, mostra a Joel o caderno de receitas de Francesca.

A clima de confraternização é interrompido na casa de Pilar: Rosa libera a entrada de Adriana, Nancy e Lyris, e a visita inesperada altera o clima do local. Adriana aparece para defender Joel, surpreendendo os presentes. Pilar reage expulsando todos de sua casa.

Em meio à confusão, Rafael confronta Pilar. Francesca também assusta a personagem.

Enquanto isso, Silvana acolhe Andréa. A situação com Rafael, porém, muda de rumo: Andréa entrega a ele o anel de noivado e afirma que os dois precisam de um tempo.

Em outro núcleo, Fernando faz insinuações sobre Mau Mau para Felipe. No campo amoroso, Ulisses e Lyris se beijam. Ao final, Pedro conta a Adriana que Heitor está vivo.



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