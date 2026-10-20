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NOVELAS "Quem Ama Cuida": Heitor surpreende família e deixa Pilar em pânico; veja o resumo de hoje O herdeiro de Arthur contará com a ajuda de Adriana para revelar a família que está vivo

A família Brandão será surpreendida por uma revelação em "Quem Ama Cuida". Dado como morto até então, Heitor vai reaparecer na antiga casa e avisar aos parentes que pretende recuperar tudo o que considera seu. A volta do herdeiro também deixará Pilar em desespero.

A sequência está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 20, na novela das nove da Globo. Com a ajuda de Adriana, Heitor chegará à residência da família e revelará que está vivo.

"Com calma, depois, eu vou explicar tudo. Agora o que importa é vocês saberem que sim, eu estou vivo. E de volta pra essa casa para retomar tudo que é meu", dirá ele.

Diante da situação, Pilar tentará desviar a atenção dos familiares e fingirá estar passando mal.

A volta de Heitor não será o único motivo de tensão entre os Brandão. Adriana anunciará a presença dele na reunião convocada para tratar da auditoria. Durante o encontro, ela apresentará o resultado da análise, que indica a ocorrência de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses.

O herdeiro também deixará claro que pretende descobrir quem matou seu pai, Arthur. Antes de confrontar os parentes, ele visitará a lápide do pai e reafirmará a intenção de esclarecer o crime. A declaração deixará Pilar ainda mais apreensiva.

Em outra frente da trama, Silvana acusará Fábia de ter mantido um caso com Arthur diante dos demais integrantes da família, ampliando o clima de desconfiança.

Enquanto os conflitos familiares avançam, Mau Mau e Felipe ficarão perto do primeiro beijo.

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