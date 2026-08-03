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Novela 'Quem Ama Cuida': morte de perito muda investigação; veja o resumo da semana Confira abaixo o que acontece entre segunda-feira, 3, e sábado, 8 de agosto

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida serão marcados por novos desdobramentos das denúncias contra Ademir, que passam a afetar ainda mais sua vida pessoal e profissional. Ao mesmo tempo, a aproximação entre Pedro e Adriana desperta a desconfiança de Bruna, enquanto uma descoberta sobre a morte de Arthur promete abrir um novo caminho para a investigação.

A semana também será de mudanças para Adriana, que consegue um novo emprego, de conflitos na família Brandão e de revelações envolvendo Francesca. Confira o que acontece entre segunda-feira, 3, e sábado, 8 de agosto:

Segunda-feira, 3 de agosto

Pedro se oferece para ajudar Adriana a encontrar um emprego, sem imaginar que a conversa será observada por Bruna. A situação desperta ainda mais a desconfiança da mulher, que comenta com Bia acreditar que o marido esteja vivendo um romance com a fisioterapeuta. Mau Mau escuta toda a conversa.

Ademir descobre que Pedro representa as novas mulheres que o denunciaram. Ele também perde um importante cliente por causa das acusações. Revoltado, o advogado exige que o filho convença as denunciantes a retirarem as queixas.

Dora coloca um ponto final no casamento com Ademir, André admite a Pedro que está apaixonado por ela e Lyris entra em pânico ao ver a polícia chegar ao cassino onde Ulisses perde dinheiro mais uma vez.

Terça-feira, 4 de agosto

Adriana descobre que Bruna acredita que ela e Pedro são amantes. Enquanto tenta lidar com a situação, Joel a convida para um jantar.

Na joalheria, Ingrid demite Ulisses, que reage enfrentando a sobrinha. Já Lyris pede ajuda ao empresário para conseguir deixar o cassino e revela que está em liberdade condicional.

O capítulo termina em clima de tensão quando Pedro encontra Bruna desacordada na cama e se desespera.

Quarta-feira, 5 de agosto

Pedro descobre que Bruna tomou um remédio para dormir e redobra a preocupação com a saúde da esposa. A situação acaba aproximando ainda mais o casal.

Enquanto isso, Joel demonstra interesse por Adriana e a convida para um jantar com toda a família no restaurante.

Otoniel tem uma surpresa ao encontrar um retrato de Francesca no restaurante de Joel, enquanto Bia se irrita ao ver Brigitte e Rafael interromperem seu jantar romântico com César.

Quinta-feira, 6 de agosto

Depois do susto no restaurante, Otoniel revela a Elisa quem é Francesca. Pedro reage mal à visita inesperada de Pilar.

As denúncias contra Ademir continuam produzindo novos efeitos. O advogado se surpreende ao encontrar Adriana e Suely juntas e decide questionar a ex-secretária sobre a aproximação das duas.

Na joalheria, Ulisses afirma a Ingrid que Tiago tem o direito de acompanhar a contabilidade da empresa, enquanto Pilar tenta convencer a filha de que o tio deve permanecer ao lado dela nos negócios.

Sexta-feira, 7 de agosto

Suely deixa claro para Ademir que não quer mais contato com ele. Pouco depois, André conta a Pedro que o advogado foi expulso da associação da categoria em consequência das denúncias.

Adriana consegue um novo emprego no restaurante de Laurentino e comemora a oportunidade com Lyris. Durante o trabalho, ela reencontra Pedro e Bruna, mas acaba sendo provocada pela esposa do advogado.

Dora pede ajuda a André para marcar um encontro com Suely.

Sábado, 8 de agosto

Ademir ameaça colocar Adriana de volta na cadeia, enquanto Suely decide contar a Dora como sofreu assédio quando trabalhava para o advogado.

Pedro comunica a Cléber que voltou a investigar a morte de Arthur Brandão. A decisão ganha ainda mais força quando André descobre que o perito responsável pelo laudo do caso estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto.

Bruna tenta prejudicar o próprio tratamento para manter Pedro ao seu lado. Adriana reencontra Iuri.

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