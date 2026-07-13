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NOVELA DAS 9 "Quem Ama Cuida": Nova briga entre Pilar e Adriana, evento de Ademir Capítulo vai ao ar nesta segunda-feira (13)

O capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira, 13, coloca Adriana (Letícia Colin) no centro de novos conflitos. Depois de tentar esclarecer sua situação com Pedro (Chay Suede), a personagem decide comparecer ao evento promovido por Ademir, enquanto enfrenta questionamentos sobre sua vida pessoal e profissional.

Pedro tenta se explicar para Adriana e, durante a conversa, acaba admitindo que não se sente feliz. Em seguida, Cléber (Breno Ferreira) o coloca contra a parede ao perguntar se ele seria capaz de colocar um ponto final no casamento para viver o relacionamento com Adriana, deixando o personagem ainda mais dividido.

Camilo (Antonio Caramelo) demonstra frieza ao conhecer Lyris (Pri Helena). A reação chama a atenção de Nancy (Jeniffer Nascimento), que revela que o jovem jamais conseguiu superar a morte do pai.

A tensão entre Adriana e Pilar (Isabel Teixeira) ganhará um novo capítulo. Depois de conseguir trabalho em um salão de beleza, a ex-fisioterapeuta reencontrará a rival durante um atendimento. Ao perceber quem está diante dela, a vilã perderá o controle e chamará Adriana de assassina.

A situação ficará ainda mais delicada quando Pilar cogitar registrar uma queixa contra Adriana. Ademir, porém, conseguirá fazê-la desistir da ideia. Ao mesmo tempo, Rosa (Tatiana Tiburcio) mostrará que também tem uma carta na manga.

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