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NOVELAS "Quem Ama Cuida": Conheça a trama e saiba quando estreia a nova novela das nove da Globo Escrita por Walcyr Carrasco, a história acompanha Adriana, vivida por Leticia Colin, uma fisioterapeuta que tem a vida transformada após uma sequência de perdas

A TV Globo definiu para o dia 18 de maio a estreia de "Quem Ama Cuida", sua próxima novela das nove. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a produção substitui "Três Graças" na faixa nobre e será ambientada na cidade de São Paulo.

A história acompanha Adriana, vivida por Leticia Colin, uma fisioterapeuta que tem a vida transformada após uma sequência de perdas. No mesmo dia em que é demitida, ela enfrenta uma enchente que destrói sua casa e leva o marido, Carlos. Sem perspectivas, a personagem segue para um abrigo, onde conhece Pedro, papel de Chay Suede, um advogado que se sensibiliza com sua trajetória.

Com o passar do tempo, Adriana consegue trabalho na casa do empresário Arthur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes. A relação entre os dois evolui e resulta em um acordo: para evitar que a família herde sua fortuna, ele propõe um casamento. Adriana aceita, mesmo diante da resistência do avô, Otoniel, vivido por Tony Ramos.

A trama muda de rumo na noite do casamento, quando Arthur é assassinado. Adriana, última pessoa a estar com ele, se torna a principal suspeita e acaba condenada. Após seis anos, ela deixa a prisão em liberdade condicional e passa a buscar respostas sobre o crime, ao mesmo tempo em que tenta reconstruir a própria vida.

Com direção artística de Amora Mautner, a novela reúne ainda nomes como Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Tata Werneck, Agatha Moreira, Belize Pombal, Isabela Garcia e Breno Ferreira, entre outros.

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