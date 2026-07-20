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Televisão 'Quem Ama Cuida': O que acontece na novela nesta semana? Confira o resumo a seguir

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida serão marcados por avanços importantes no plano de vingança de Adriana. Depois de descobrir um novo ponto que pode comprometer Ademir, ela se aproxima de Suely após a demissão da secretária, obtém informações sobre o advogado e acompanha de perto o início de uma denúncia de assédio contra ele.

Paralelamente, a disputa pelo comando da joalheria ganha novos contornos, Bruna enfrenta problemas de saúde que prefere esconder da família e Carmita se envolve em uma situação financeira delicada após confiar em Edson. Confira o resumo da semana:

Segunda-feira, 20 de julho

Adriana segue determinada a levar sua vingança adiante, mesmo após Elisa tentar convencê-la a desistir. A protagonista ainda desperta a preocupação de Mau Mau ao planejar entrar na associação de advogados fingindo ser funcionária.

Pilar revela a Ulisses que pretende tirar Tiago da presidência da joalheria para abrir espaço para Ingrid. Já Silvana conta a Dora como descobriu que Fábia visitava Arthur às escondidas, e Adriana observa Ademir na companhia da secretária Suely.

Terça-feira, 21 de julho

Ao descobrir que Ademir tem uma relação com Suely, Adriana enxerga uma nova oportunidade para atingir o advogado. Depois que a secretária é demitida, ela lhe oferece ajuda.

Mais tarde, Adriana conta a Maurício que descobriu a relação de Ademir com outras mulheres. A aproximação surte efeito quando Suely decide procurá-la disposta a revelar tudo o que sabe sobre o ex-chefe.

No núcleo da joalheria, Ingrid conta a Pilar o desejo de assumir a presidência da empresa, enquanto Gilda avisa Tiago sobre a articulação da família para retirá-lo do cargo. Silvana, por sua vez, procura Pedro para defender os interesses do empresário.

Quarta-feira, 22 de julho

Durante um encontro com Adriana, Suely faz revelações sobre Ademir. Ao mesmo tempo, ela procura Pedro para denunciar o ex-chefe e se surpreende ao descobrir que o advogado é parente dele.

A situação se complica quando Mirtes revela a Suely que Adriana escondeu sua verdadeira identidade ao se apresentar como Ivone para conquistar sua confiança. Diante da descoberta, a secretária exige explicações sobre o motivo da mentira e também quer entender por que Adriana indicou Pedro para representá-la.

Bruna continua resistindo a contar sobre sua doença para Carmita, apesar de Pedro discordar da decisão.

Quinta-feira, 23 de julho

Adriana decide abrir o jogo com Suely e explica como foi injustiçada por Ademir. Depois da conversa, a ex-secretária comunica a Pedro que deseja ser representada por ele na denúncia contra o advogado.

No fim do capítulo, Pedro e Suely chegam à delegacia para registrar uma denúncia de assédio contra Ademir, enquanto Adriana e Mau Mau acompanham tudo à distância.

A disputa pela joalheria também se intensifica. Tiago ameaça Ulisses, Pilar e Ingrid, enquanto Fábia demonstra insatisfação ao perceber que Ulisses cogita aceitar dinheiro de Silvana para mudar seu voto sobre a permanência de Tiago no comando da empresa.

Sexta-feira, 24 de julho

Adriana comemora ao descobrir que Ademir será oficialmente notificado. A notícia chega no mesmo momento em que Ingrid assume a presidência da joalheria após a votação do Conselho, enquanto Tiago se nega a participar da transição de gestão.

Tiago, embriagado, surpreende Bruna ao pedir que ela se separe de Pedro para ficar com ele, sem perceber que o advogado escuta toda a conversa.

Sábado, 25 de julho

Tiago adormece no sofá da casa de Pedro e Bruna. Carmita, por outro lado, entra em desespero ao perceber que foi vítima de um golpe aplicado por Edson.

Ademir também enfrenta novos problemas ao receber um e-mail anônimo com ameaças. Pouco depois, Suely revela a Adriana que foi a responsável pela mensagem e afirma ter avisado o advogado que sua vida se tornará um inferno.

Silvana resgata Tiago na casa de Bruna, Rosa desconfia de que Elenice enfrenta problemas com o marido e Otoniel descobre, por fim, quem é Francesca.

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