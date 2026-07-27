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NOVELA DAS 9 "Quem Ama Cuida": Pilar enfrenta Adriana, e Ademir vê cerco se fechar A semana também será marcada por descobertas que mudam o rumo de diferentes núcleos da novela

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem aumentar a tensão entre Adriana e Ademir. Enquanto as denúncias contra o advogado começam a ganhar força, Pilar enfrenta novos conflitos na joalheria, Bruna passa a desconfiar da proximidade entre Pedro e Adriana e a crise na família Brandão se intensifica.

A semana também será marcada por descobertas que mudam o rumo de diferentes núcleos da novela. A repercussão das denúncias se espalha, antigos segredos voltam à tona e decisões tomadas pelos personagens passam a ter impacto direto nos próximos acontecimentos da trama.

Confira o que acontece entre segunda-feira, 27 de julho, e sábado, 1º de agosto, em Quem Ama Cuida:

Segunda-feira, 27 de julho

Tiago adormece na casa de Bruna e Pedro, mas logo será resgatado por Silvana. Carmita se desespera ao perceber que foi vítima de um golpe aplicado por Edson.

Ademir recebe um e-mail anônimo com ameaças. Pouco depois, Suely revela a Adriana que foi a responsável pela mensagem, avisando ao advogado que sua vida se transformará em um inferno. Dora demonstra preocupação com a situação.

Rosa desconfia de que Elenice enfrenta problemas no casamento e Carmita aparece observando o anel de Pilar. No fim do capítulo, a identidade de Francesca finalmente é revelada.

Terça-feira, 28 de julho

Sem desconfiar do envolvimento de Adriana, Pedro conta à fisioterapeuta detalhes do processo movido contra Ademir. Enquanto isso, o advogado recebe uma intimação para prestar depoimento.

Na joalheria, Rafael elogia Ingrid pela festa em comemoração à sua posse na presidência, mas um novo problema surge quando Pilar percebe o desaparecimento de seu anel e responsabiliza os funcionários pelo sumiço.

Em paralelo, Bruna deixa claro para Tiago que o vê apenas como amigo. Já Carmita decide mandar avaliar o anel que retirou de Pilar, enquanto Elisa desperta a atenção da vilã ao cruzar seu caminho na rua.

Quarta-feira, 29 de julho

Brigitte afirma a Adriana que acredita em sua inocência, e Lyris sugere que a amiga aproveite essa confiança em seu plano de vingança. Ao mesmo tempo, Ademir descobre que Pedro assumiu a defesa de Suely.

Enquanto Carmita descobre que o anel da Brandão Joias é apenas uma imitação, Pilar decide acionar a polícia para investigar o roubo. Diante da situação, Carmita devolve a joia e revela que a peça é falsa.

Quinta-feira, 30 de julho

A repercussão das denúncias continua crescendo, e Ademir se incomoda ao encontrar jornalistas em frente à delegacia. Adriana e Mau Mau comemoram o impacto do caso, enquanto Patrick tenta tranquilizar Dora.

Na joalheria, Pilar acusa Carmita de inventar que seu anel era falso. Pouco depois, Ingrid admite à mãe que pretendia trocar o protótipo pela joia verdadeira assim que a compra fosse quitada

Bruna descobre que Pedro representa a mulher responsável pela denúncia contra Ademir. Já Otoniel revela a Adriana que Pilar sequestrou Elisa e fez ameaças contra a jovem. Cléber informa a Pedro que outras duas mulheres também decidiram denunciar o advogado, e Adriana vai até a casa de Pilar.

Sexta-feira, 31 de julho

A visita à casa de Pilar pode trazer consequências para Adriana, que teme prejudicar sua liberdade condicional após ser ameaçada de denúncia por invasão de domicílio.

Enquanto isso, a crise de Ademir se intensifica. Dora o expulsa de casa, clientes começam a cancelar compromissos no escritório e o advogado chega a pedir ajuda a Carmita para tentar reverter a situação.

Bruna e Pedro entram em conflito por causa de Carmita. Carolina é surpreendida com o fim de seu relacionamento com André.

Sábado, 1º de agosto

Pedro oferece ajuda para que Adriana consiga um emprego, sem imaginar que a conversa será observada por Bruna à distância. Mais tarde, Mau Mau escuta a mulher comentar com Bia que acredita que o marido esteja vivendo um romance com a fisioterapeuta.

As denúncias continuam provocando prejuízos para Ademir. O advogado descobre que Pedro também representa as novas mulheres que o acusam, perde um importante cliente e exige que o sobrinho convença as denunciantes a desistirem do processo.

O capítulo ainda acompanha Dora colocando um ponto final no casamento com Ademir, André confessando a Pedro que está apaixonado por Dora e Lyris entrando em pânico ao ver a polícia chegar ao cassino onde Ulisses volta a perder dinheiro.

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