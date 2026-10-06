Ter, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NOVELAS

"Quem Ama Cuida": Adriana confirma que Heitor está vivo; veja o resumo de hoje

Pedro apresenta Heitor a Adriana, que questiona o motivo de o advogado ter desaparecido por tanto tempo

Reportar Erro
Heitor (Renato Góes) será apresentado por Pedro (Chay Suede) a Adriana (Letícia Colin)Heitor (Renato Góes) será apresentado por Pedro (Chay Suede) a Adriana (Letícia Colin) - Foto: Reprodução/Globo

"Quem Ama Cuida" tem novos acontecimentos nesta terça-feira, 6. Depois de voltar ao Brasil, Heitor será apresentado por Pedro a Adriana, que ficará surpresa ao confirmar que o advogado está vivo.

A informação já havia sido mencionada por Francesca, mas a confirmação deixará Adriana intrigada. Ela questionará por que Heitor desapareceu durante tanto tempo e não retornou quando o pai, Arthur, morreu.

Pedro será responsável por aproximar os dois. Enquanto isso, Heitor observará Pilar sem ser visto. Adriana também contará a Otoniel que Heitor está vivo, conforme Francesca havia afirmado.

Leia também

• 'Quem Ama Cuida': Adriana recebe notícia que pode mudar tudo; veja o resumo desta quarta (30)

• Letícia Colin mostra bastidores de cena icônica de Adriana em 'Quem Ama Cuida'

• Em "A Nobreza do Amor", Jendal desembarca no Brasil em busca de Alika

Silvana pensará em conseguir um emprego para Andrea na joalheria Andrea, por sua vez, pedirá desculpas a Joel.

Diná fingirá não reconhecer Denerval, enquanto Fábia gostará do interesse demonstrado por Ademir.

Mau Mau continuará escondendo de Felipe que é irmão de Adriana. Já Ulisses pedirá que Patrick mantenha distância de Carolina.

Edvaldo perceberá que uma das peças do par de castiçais da casa de Arthur está faltando.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter