"Quem Ama Cuida": Adriana confirma que Heitor está vivo; veja o resumo de hoje
Pedro apresenta Heitor a Adriana, que questiona o motivo de o advogado ter desaparecido por tanto tempo
"Quem Ama Cuida" tem novos acontecimentos nesta terça-feira, 6. Depois de voltar ao Brasil, Heitor será apresentado por Pedro a Adriana, que ficará surpresa ao confirmar que o advogado está vivo.
A informação já havia sido mencionada por Francesca, mas a confirmação deixará Adriana intrigada. Ela questionará por que Heitor desapareceu durante tanto tempo e não retornou quando o pai, Arthur, morreu.
Pedro será responsável por aproximar os dois. Enquanto isso, Heitor observará Pilar sem ser visto. Adriana também contará a Otoniel que Heitor está vivo, conforme Francesca havia afirmado.
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Silvana pensará em conseguir um emprego para Andrea na joalheria Andrea, por sua vez, pedirá desculpas a Joel.
Diná fingirá não reconhecer Denerval, enquanto Fábia gostará do interesse demonstrado por Ademir.
Mau Mau continuará escondendo de Felipe que é irmão de Adriana. Já Ulisses pedirá que Patrick mantenha distância de Carolina.
Edvaldo perceberá que uma das peças do par de castiçais da casa de Arthur está faltando.