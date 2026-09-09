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NOVELA DAS 9 "Quem Ama Cuida" terá reviravoltas no capítulo 100; leia os principais acontecimentos da novela

O capítulo 100 de Quem Ama Cuida vai ao ar na próxima sexta-feira, 11, e abre uma sequência de mudanças importantes na novela das nove.

A trama passa a avançar em núcleos que envolvem Ulisses, Adriana, Elenice e a família Brandão.

Entre os principais acontecimentos estão a descoberta do vício de Ulisses em jogos, novas desconfianças sobre Adriana e o surgimento de Heitor, filho de Arthur que era dado como desaparecido. Antigas questões voltam ao centro da história e novos conflitos começam a ganhar espaço.

Confira as principais reviravoltas:

Fábia flagra Ulisses em cassino clandestino

Fábia descobre que Ulisses está envolvido com jogos e vai até o cassino clandestino frequentado pelo marido. Ela o encontra no local e percebe que Pilar vem usando o vício dele para manipulá-lo.

Depois do flagrante, Ulisses admite que não é mais sócio da joalheria e revela que vendeu seu último investimento. Fábia perde a paciência e o expulsa de casa.

Pedro começa a desconfiar de Adriana

Pedro questiona Adriana sobre seu envolvimento no flagrante de Ulisses no cassino. A partir daí, o advogado passa a desconfiar dos limites da vingança dela.

No capítulo seguinte, ele alerta Adriana para que tome cuidado com suas atitudes, principalmente por estar cumprindo liberdade condicional.

Rosa tenta alertar Elenice sobre Tom

Rosa tenta convencer Elenice de que Tom está prejudicando sua vida. A trama passa a mostrar de forma mais direta a violência sofrida pela personagem dentro de casa.

As agressões, que até então apareciam principalmente por meio de marcas no corpo de Elenice, passam a ganhar mais espaço na história. Cleber também se aproxima dela e tenta ajudá-la a se afastar do marido.

Heitor aparece vivo

Heitor, interpretado por Renato Góes, finalmente entra na trama. Filho de Arthur, ele era considerado desaparecido e surge no exterior antes de retornar ao Brasil.

O personagem volta interessado na fortuna do pai e deve mexer diretamente na disputa envolvendo a família Brandão.

Vingança de Adriana ganha novos alvos

Adriana segue com seu plano de vingança enquanto tenta provar que não matou Arthur. Tom, Diná e Pilar aparecem entre seus próximos alvos.

A investigação sobre a morte de Arthur também volta ao centro da trama. César e Bia encontram os laudos originais da perícia do assassinato, levantando novas dúvidas sobre o caso.

Novos romances e conflitos

Tilde e Edvaldo ficam mais próximos, mas Nicolau também se interessa por ela, abrindo espaço para um triângulo amoroso.

Pilar se aproxima de Tom, enquanto Fernando começa a demonstrar ciúmes de Mau Mau, movimentando outros núcleos da novela.

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