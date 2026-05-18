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novelas 'Quem Ama Cuida': veja a trama, personagens e famílias da nova novela das nove da Globo Ambientada em uma São Paulo atravessada por enchentes históricas, a trama acompanha personagens de universos completamente diferentes

A próxima novela das nove da TV Globo, Quem Ama Cuida, promete transformar o horário nobre em um grande drama sobre perdas, poder e reconstrução emocional. Ambientada em uma São Paulo atravessada por enchentes históricas, a trama acompanha personagens de universos completamente diferentes que terão suas vidas conectadas por uma tragédia devastadora.

No centro da história está Adriana, personagem de Letícia Colin, uma fisioterapeuta que perde a casa, o emprego e o marido após uma forte enchente atingir a capital paulista. Enquanto tenta sobreviver ao trauma e reconstruir a própria vida, ela acaba entrando no universo da poderosa família Brandão, um clã bilionário marcado por disputas internas, segredos e ambição.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a novela reúne um elenco estrelado formado por Antonio Fagundes, Chay Suede, Isabel Teixeira, Tony Ramos, Tata Werneck, Agatha Moreira, Jesuíta Barbosa e Mariana Ximenes.

A enchente que muda tudo

Adriana leva uma vida simples ao lado do marido Carlos, interpretado por Jesuíta Barbosa. Os dois vivem na zona leste de São Paulo e sonham em construir uma família, mesmo enfrentando dificuldades financeiras.

A rotina do casal muda drasticamente quando uma enchente de proporções históricas destrói bairros inteiros da capital paulista. Durante o caos, Carlos desaparece ao tentar ajudar moradores ilhados.

Sem notícias do marido, sem casa e emocionalmente devastada, Adriana passa a viver em um abrigo comunitário improvisado em uma escola pública.

É nesse ambiente que ela conhece Pedro, personagem de Chay Suede

Pedro (Chay Suede)

Pedro é um advogado voluntário envolvido em causas sociais e assistência às vítimas da enchente.

Criado pela mãe professora em um bairro periférico da cidade, ele acredita profundamente em justiça social e rapidamente cria uma forte conexão emocional com Adriana.

Sensível, impulsivo e humano, Pedro se torna um dos principais apoios da protagonista durante o período mais difícil de sua vida.

É ele quem ajuda Adriana a conseguir trabalho em uma clínica ligada à poderosa família Brandão.

Família Brandão: luxo, poder e uma guerra silenciosa

Arthur Brandão (Antonio Fagundes)

Arthur é um dos empresários mais ricos do País e fundador de uma tradicional rede de joalherias.

Viúvo há mais de vinte anos, ele vive isolado em uma mansão cercada por funcionários e familiares interessados em sua fortuna. Frio, controlador e emocionalmente fechado, o empresário enfrenta problemas cardíacos e precisa iniciar sessões intensivas de fisioterapia após sofrer uma queda.

Sem confiar nos próprios parentes, Arthur aceita que Adriana acompanhe seu tratamento.

O relacionamento entre os dois começa de forma turbulenta, mas aos poucos se transforma em uma conexão profunda que mudará completamente a dinâmica da família.

Pilar Brandão (Isabel Teixeira)

Pilar é a principal vilã da novela.

Irmã de Arthur, ela acredita que dedicou toda a vida à família e considera injusto não ter controle sobre o patrimônio construído pelo empresário.

Manipuladora, sofisticada e extremamente ambiciosa, Pilar passa a enxergar Adriana como uma ameaça direta aos seus interesses.

A personagem fará de tudo para destruir a reputação da fisioterapeuta e afastá-la da mansão dos Brandão.

Ulisses Brandão (Alexandre Borges)

Irmão mais novo de Arthur e Pilar, Ulisses aparenta ser conciliador e racional, mas mantém negócios obscuros ligados às empresas da família.

Discreto e estrategista, ele prefere agir nos bastidores para proteger seus próprios interesses financeiros.

Silvana Brandão (Belize Pombal)

Esposa de Ulisses, Silvana conhece os segredos da família e tenta manter uma falsa aparência de estabilidade dentro da mansão.

Apesar do jeito elegante e silencioso, ela guarda informações capazes de destruir os Brandão.

Os herdeiros da fortuna

Brigitte (Tata Werneck)

Filha de Pilar, Brigitte é uma influenciadora digital extravagante e obcecada por aparência, luxo e status.

A personagem trará humor para a novela, mas também esconderá inseguranças profundas causadas pela relação tóxica com a mãe.

Ao longo da trama, Brigitte começará a questionar o ambiente em que foi criada.

Rafael (João Vitor Silva)

Filho mais velho de Pilar, Rafael trabalha diretamente nos negócios da família e acredita ser o herdeiro natural do império Brandão.

Competitivo e arrogante, ele vê Adriana como uma ameaça crescente dentro da mansão.

Ingrid (Agatha Moreira)

Filha caçula de Pilar, Ingrid é introspectiva e desconfortável com o universo superficial da elite paulistana.

Sua aproximação com Adriana provoca tensões constantes dentro da família.

A família que carrega o coração da trama

Otoniel (Tony Ramos)

Viúvo e dono de valores rígidos, Otoniel trabalha em uma banca de flores em frente a um cemitério e leva uma vida simples ao lado da família. O personagem verá sua rotina mudar ao conhecer Francesca (Nathalia Dill), uma mulher misteriosa por quem acaba se apaixonando. Muito protetor com os netos, ele também entrará em conflito com Arthur (Antonio Fagundes) ao descobrir o interesse do empresário por Adriana.

Elisa (Isabela Garcia)

Filha de Otoniel e mãe de Adriana e Mau Mau, Elisa é uma mulher acolhedora, sensível e extremamente dedicada à família. Após enfrentar uma enchente, ela começa a apresentar problemas de saúde, dando início a uma difícil busca por respostas médicas e trazendo preocupação para todos ao seu redor.

Mau Mau (João Victor Gonçalves)

Maurício, conhecido como Mau Mau, é filho de Elisa e irmão de Adriana. Muito ligado à família, ele acompanha de perto os desafios enfrentados pela mãe e pelo avô, vivendo intensamente as mudanças e conflitos que começam a transformar a dinâmica familiar ao longo da trama.

Núcleo empresarial e investigativo

Vera (Mariana Ximenes)

Jornalista investigativa determinada, Vera começa a apurar contratos suspeitos ligados às empresas Brandão.

Ao longo da novela, ela descobrirá esquemas financeiros ilegais e segredos escondidos há décadas.

Henrique (Dan Stulbach)

Advogado da família Brandão, Henrique tenta administrar crises jurídicas enquanto lida com disputas internas e pressões empresariais.

Os conflitos por trás da família perfeita

Fábia (Flávia Alessandra)

Criada em uma família tradicional que perdeu a estabilidade financeira, Fábia vê no casamento com Ulisses (Alexandre Borges) a chance de manter o status e a segurança que sempre desejou. Vaidosa e preocupada com aparências, ela tenta esconder as dificuldades da família enquanto se aproxima do professor de dança Patrick (Igor Rickli).

Carolina (Mah Duarte)

Filha de Ulisses e enteada de Fábia, Carolina tem espírito livre e não gosta das opiniões da madrasta sobre sua vida amorosa. Independente, sonha em sair de casa e viver a própria vida. Seu caminho muda quando se apaixona por André (Henrique Barreira).

Felipe (Pietro Antonelli)

Filho de Fábia e enteado de Ulisses, Felipe percebe os problemas financeiros da família antes dos outros e tenta ajudar como pode Talentoso, encontra no grafite uma forma de ganhar dinheiro e costuma questionar as escolhas amorosas de Carolina.

Mistério: o desaparecimento de Carlos

Com o passar dos capítulos, a novela revela que ele foi resgatado desacordado após a tragédia e levado para o interior do estado sem documentos e com perda parcial de memória.

Enquanto Adriana tenta seguir em frente e se aproxima emocionalmente de Arthur e Pedro, a possibilidade do retorno de Carlos promete transformar completamente os rumos da trama.

Corrupção, segredos e disputa por poder

Além do drama familiar, a novela também mergulhará em escândalos empresariais envolvendo lavagem de dinheiro, corrupção e manipulação financeira.

O advogado Pedro irá investigar negócios obscuros ligados às empresas Brandão, colocando em risco o império construído por Arthur.

Os conflitos dentro da família se intensificam à medida que antigos segredos vêm à tona e a disputa pela herança se torna cada vez mais agressiva.

Romance central divide protagonista

Ao longo da novela, Adriana viverá um intenso triângulo amoroso. Pedro representa acolhimento, parceria e esperança de reconstrução. Arthur desperta nela uma relação emocional madura e inesperada, marcada por cuidado e transformação pessoal.

Já Carlos simboliza o passado interrompido pela tragédia e a possibilidade de reviver uma história que nunca teve um verdadeiro fim.

Um drama sobre afeto, perda e reconstrução

Misturando romance, suspense, conflitos familiares e crítica social, Quem Ama Cuida aposta em uma narrativa emocional sobre pessoas que tentam sobreviver às próprias ruínas, sejam elas materiais ou afetivas.

Entre segredos, reencontros e disputas por poder, a novela deve mostrar que, em um mundo movido por interesses, cuidar de alguém pode ser o gesto mais revolucionário de todos.

Embora todos acreditem que Carlos tenha morrido durante a enchente, o corpo do marido de Adriana nunca é encontrado.



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