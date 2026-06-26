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NOVELAS "Quem Ama Cuida": Volta por cima de Adriana começa na cadeia; saiba como será A reviravolta começa após mais um ataque de Zeni (Rosanna Viegas), detenta que vem perseguindo Adriana desde sua chegada ao presídio

Os próximos capítulos de "Quem Ama Cuida" prometem marcar uma grande transformação na trajetória de Adriana (Leticia Colin). Depois de enfrentar uma sequência de humilhações e sobreviver a uma tentativa de assassinato dentro da prisão, a fisioterapeuta finalmente começará a reagir e encontrará forças para mudar sua postura diante das adversidades.

Mesmo ainda atrás das grades, a personagem viverá uma verdadeira virada. Ela conseguirá conquistar a admiração das outras detentas graças ao seu trabalho e à sua determinação. A fisioterapeuta perceberá que chegou a hora de deixar o medo para trás e enfrentar aqueles que tentam destruí-la.

A reviravolta começa após mais um ataque de Zeni (Rosanna Viegas), detenta que vem perseguindo Adriana desde sua chegada ao presídio. A criminosa, que age a mando de Pilar (Isabel Teixeira), invade a cela da fisioterapeuta, a agride violentamente e ainda rouba a pulseira que Carlos (Jesuíta Barbosa) deu a ela como presente de casamento.

O objeto possui um grande valor sentimental para Adriana, tornando a agressão ainda mais dolorosa. Bastante machucada, ela é levada para a enfermaria da unidade prisional, onde inicia sua recuperação.

Respeito entre as detentas

Enquanto Adriana se recupera, a situação de Zeni toma um rumo inesperado. A direção do presídio descobre seu envolvimento nas confusões e decide transferi-la para outra unidade, encerrando o clima de terror que ela impunha às demais presas.

A saída da criminosa é comemorada pelas detentas, que passam a enxergar Adriana de outra forma. Além da coragem demonstrada ao sobreviver aos ataques, a protagonista também conquista a simpatia das colegas ao colocar em prática seus conhecimentos como fisioterapeuta, ajudando outras internas durante sua permanência na prisão.

Adriana promete não aceitar mais injustiças

Fortalecida após os acontecimentos, Adriana conversa com Nancy (Jeniffer Nascimento) e revela que a experiência vivida mudou completamente sua forma de enxergar a própria vida.

Determinada a não ser mais alvo das maldades de Pilar e de seus aliados, ela afirma que nunca mais aceitará, em silêncio, qualquer tipo de violência ou injustiça. A decisão marca o início de uma nova fase para a personagem, que passa a agir com mais firmeza e confiança.

Pilar segue com sede de vingança

Sem que Adriana saiba, toda a perseguição dentro da cadeia foi resultado de um plano elaborado por Pilar. Obcecada em eliminar a cunhada, a vilã chegou a confessar ao advogado Ademir (Dan Stulbach) que pretendia se livrar da rival de uma vez por todas

No entanto, a tentativa fracassa e acaba produzindo o efeito contrário. Em vez de destruir Adriana, o atentado se transforma no ponto de partida para sua volta por cima, preparando o terreno para os próximos embates da novela. As cenas da reviravolta estão previstas para irem ao ar a partir dos capítulos da próxima semana, culminando no episódio de 3 de julho.

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